Vítkovice vyhrály na jihu Čech, Stezka dostal k narozeninám nulu. Podívejte se

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale jako by nám ty dva góly uškodily. Dalších čtyřicet minut jsme se hledali, nevyšly nám přesilovky a v nich jsme ztráceli takové to momentum. Byl to Litvínov, který neustále hrozil. Dostali jsme se do zápasu za stavu 2:2, měli jsme dobré šance a nakonec rozhodlo prodloužení. To je nahoru dolů, padl gól na naší straně. Tenhle zápas nebyl lehký, přestože jsme našli cestu k vítězství, také Litvínov si dnes za své úsilí bod zasloužil," hodnotil průběh duelu Vladimír Országh, asistent třineckého trenéra Zdeňka Motáka.

Výhodu domácího prostředí budou mít Oceláři i v dalším kole, v neděli 8. ledna od 17.20 hodin nastoupí ve Werk Areně proti Plzni.

Třinec začal přípravu. Přišel o Kateřiňáka, měl by vyzkoušet hráče z Afriky

Hokejová extraliga - 35. kolo:

Oceláři Třinec - Verva Litvínov 3:2 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Daňo (Nestrašil, Zahradníček), 7. Daňo (L. Hudáček), 65. Nestrašil - 11. M. Sukeľ (Hlava, Š. Stránský), 43. Kudrna (D. Zeman, Estephan). Rozhodčí: Hradil, Stano - Gebauer, Synek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 4571.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Havránek, J. Jeřábek, Jaroměřský, Čukste, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Wesley, Freibergs, Jaks, Demel, Strejček - P. Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, Gut, P. Straka - Chalupa, Jurčík, Šalda. Trenér: Mlejnek.