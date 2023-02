Šance měl i Litvínov, ale Mazanec byl na místě. Překonal ho až ve 28. minutě Abdul, který vyražený puk dovezl za jeho záda. A při první přesilovce zápasu Stránský srovnal skóre na 2:2. Na začátku závěrečné třetiny pak Verva udeřila potřetí, do vedení ji poprvé v zápase poslal Jaks.

Třineckému Marcinkovi se ale po čtyřech minutách hry podařilo stav srovnat na 3:3. Následovala šance domácího Kudrny a po něm i třineckého Marinčina, ale ani jeden střelec neuspěl. Ve 3. minutě prodloužení pak domácím zajistil dva body svým druhým gólem Jaks.

„V prv᠆ní třetině jsme si vytvořili poměrně slušný náskok, bohužel jsme nepřidali ten další gól, který by byl pro domácí smrtící. Naopak ve druhé třetině jsme o náskok přišli a ještě naší nedisciplinovaností na začátku třetí třetiny šli domácí do vedení. To byla pro nás složitá situace. Ještě jsme se nadechli k závěrečnému kroku v přesilové hře, kdy jsme srovnali. Bohužel o ten extra bonusový bod jsme přišli v prodloužení,“ neskrýval zklamání třinecký trenér Zdeněk Moták po čtvrté prohře v řadě za sebou, kterou se jim vzdaluje přímý postup do čtvrtfinále play-off.

Hokejová extraliga - 48. kolo:

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 4:3 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Abdul (Sukeľ), 37. Š. Stránský, 46. Jaks (Estephan), 63. Jaks (Zdráhal, Sukeľ) – 1. Nestrašil, 3. Hudáček (Čukste, Nestrašil), 50. Marcinko (Daňo, M. Růžička) Rozhodčí: Hejduk, Jaroš – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 2:4, + 5 min. Havelka - + 5 min. Dravecký. Využití: 2:1. Střely na branku: 19:18. Zásahy brankářů: 15:15. Diváci: 3956.

Litvínov: M. Tomek – Zile, Strejček, Freibergs, D. Zeman, Demel, Jaks, Šalda – Š. Stránský, Sukeľ, Zdráhal – Kudrna, Estephan, Abdul – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Karel Mlejnek.

Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Kaňák, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána, Dravecký – Buček, M. Roman, Hrňa – Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.