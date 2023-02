Hostující rysi vstoupili do utkání aktivně a v první třetině byli o něco lepší. V 28. minutě se navíc zásluhou Haase dostali do vedení. „Ovládali jsme hru,“ řekl trenér Frýdku-Místku Martin Janeček.

Slavia však zásluhou Klikorky za pár vteřin srovnala a v 37. minutě poslal domácí do vedení Šmerha. „Udělali jsme hloupé fauly, které nic neřešily. Soupeř je potrestal. S takovou kvalitou, kterou teď momentálně Slavia má, se ten zápas pak těžko otáčí,“ uvedl Janeček.

Rysi chtěli utkání zvrátit na svou stranu, devět minut před koncem ale znovu udeřila Slavia – Strnad dával na 3:1.

Hosté ještě v závěru zkusili hru bez brankáře „Hráli jsme tři minuty v tlaku při power play. Skákalo nám to tam po brankovišti,“ komentoval Janeček. Kontaktní branku hosté nedali, naopak v samém závěru výhru Pražanů pojistil Všetečka.

„Výsledek možná trochu klame, myslím si však, že to byl hezký zápas. My se teď musíme soustředit na sobotu, na další zápas, protože chceme do play-off nakouknout,“ dodal Janeček, jehož svěřenci jsou v tabulce aktuálně devátí. Jedenáctý Kolín je však jen o dva body zpátky.

V sobotu Frýdek-Místek hraje na půdě Pardubic B.