„Od začátku zápasu nás domácí přebruslili i přehráli. Chybělo tam vlastně téměř vše, co nás vždy zdobilo. Nicméně i takhle špatné výkony do sportu patří a teď bude záležet, na který z těch posledních navážeme. Věříme svým hráčům, že to bude ten sobotní z Litoměřic,“ připomenul frýdecko-místecký trenér Martin Janeček duel 26. kola, v němž jeho tým padl po boji až v prodloužení 1:2.