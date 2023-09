/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Repríza finále minulé sezony se třineckým Ocelářům nevydařila. Úřadující čeští mistři v 6. kole hokejové extraligy schytali v domácí Werk Areně od vicemistrů z Hradce Králové pořádný debakl. Páteční zápas prohráli 0:5.

Zápas 6. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Hradec Králové 0:5, 29. 9. 2023 ve Werk Areně. | Foto: Petr Rubal

„Měli jsme velmi dobrý pohyb zhruba do osmé minuty, do naší první přesilovky. Ta nám vůbec nevyšla a ztratili jsme momentum. To se dělo v průběhu celého utkání," zklamaně konstatoval Vladimír Országh, asistent třineckého trenéra Zdeňka Motáka. „Přesilovky nám nešly, v oslabeních jsme naopak inkasovali. Speciální týmy byly dnes velmi důležitou součástí zápasu," dodal.

Brankář Henri Kiviaho, který ve východočeském týmu kryje záda zraněnému Patriku Bartošákovi, vychytal druhou nulu. Předtím se mu to povedlo ve středu proti Litvínovu. Pátečním hradeckou hvězdou byl i obránce Jérémie Blain se třemi body za dva góly a jednu asistenci. V třineckém týmu se v pátek střelecky neprosadil nikdo.

OBRAZEM: Velká smůla. Vítkovice přišly na jihu Čech o body až ve třetí třetině

„Hráli jsme komplikovaně, puky nám odskakovaly, vymýšleli jsme věci, které nechceme dělat. Velmi těžko jsme se dostávali do šancí a když už jsme si něco vytvořili, tak jsme to neproměnili. Soupeř trestal z protiútoků, byl silnější v osobních soubojích. Byl to pro nás těžký zápas, soupeř vyhrál zaslouženě,“ řekl třinecký asistent.

V jarním souboji o titul Oceláři porazili Hradec Králové 4:2 na zápasy a počtvrté v řadě za sebou slavili český triumf.

V dalším kole nového ročníku extraligy hraje Třinec v neděli 1. října na ledě Litvínova.

Hokejová extraliga – 6. kolo:

Oceláři Třinec – Hradec Králové 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Miškář (Jasper, Pavelka), 22. Pavelka (Blain), 25. Blain (Lalancette), 41. Blain (Okuliar, Jasper), 50. Okuliar (Chalupa). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lederer, Rampír. Vyloučení: 3:3, navíc Voženílek (Třinec) a Marcel (Mountfield) 5 minut. Využití: 0:2. Střely na branku: 29:29. Diváci: 4104.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička, Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána, Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Mountfield HK: Kiviaho – Blain, Jank, Pavelka, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Jasper, Miškář, R. Pavlík – Chalupa, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Zachar – Smoleňák, Moravec, Pilař. Trenéři: Martinec, Hamara a Frühauf.