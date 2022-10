„Bohužel jsme udělali fatální chyby, za které jsme byli potrestáni. Dostaneme i gól (od hráče) zády k brance, ale i takové padají, a to hráčům zdůrazňujeme, že stačí tam puk poslat a ono se to od někoho odrazí. To není ani smůla, to je ten tlak do brány," hodnotil duel kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

„Když šel soupeř do vedení 3:2, vytvořili jsme si přesilové hry a v jedné byli úspěšní, ještě na konci základní hrací doby jsme měli poměrně dost šancí. Musíme tomu jít více naproti, a za to budeme někdy odměněni. Dneska ještě ne," konstatoval Zdeněk Moták, trenér Třince.

OBRAZEM: Třinec se trápí, na výhru čeká čtyři zápasy. Doma nestačil na Chrudim

Hokejová extraliga - 7. kolo:

Oceláří Třinec - Bílí Tygři Liberec 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Daňo (M. Růžička, J. Jeřábek), 21. M. Růžička (Daňo, Nestrašil), 55. Roman (M. Růžička, Nestrašil) – 18. Vlach (A. Najman), 36. Faško-Rudáš (Rosandić, Bulíř), 41. Frolík (Balinskis, Filippi), 62. Melancon. Rozhodčí: Hradil, Kika – Hlavatý, Axman. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:1. Střely na branku: 33:25. Diváci: 3642.

Třinec: Mazanec – J. Jeřábek, M. Doudera, Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička, Marcinko, Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, Dravecký, Chmielewski – Doktor. Trenér: Zdeněk Moták.

Liberec: Neužil – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, Bulíř, Birner – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, A. Najman, Vlach – Šír, Jelínek, Čederle. Trenér: Patrik Augusta.