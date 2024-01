/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Role byly předem jasné a podle nich to vypadalo na pohodový zápas. Favorizovaný Třinec v něm na ledě posledních Bruslařů vedl 1:0 a 2:1, jenže Mladá Boleslav si v poslední minutě základní části vynutila prodloužení a nakonec středeční duel 47. kola hokejové extraligy rozhodly samostatné nájezdy. Přesnější mušku v nich měli Oceláři, souboj nakonec vyhráli 3:2, když rozhodující nájezd proměnil Daniel Voženílek.

Tipsport extraliga, 47. kolo: BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 2:3 po sn. | Foto: Jan Pavlíček

Obhájce mistrovského titulu poslal do vedení v 17. minutě Daniel Kurovský, ale po pár vteřinách srovnal na 1:1 boleslavský Filip Pavlík. Na další branku čekali diváci do poloviny druhé třetiny, kdy Ocelářům vrátil jednogólový náskok Daniel Voženílek. Vypadalo to, že skóre už se měnit nebude, ale devět vteřin před koncem zápasu vrátil Bruslaře při power play zpět do hry Tomáš Fořt. V prodloužení neuspěl ani jeden tým, o výsledku rozhodly až samostatné nájezdy. Ten rozhodující za dva body proměnil třinecký Daniel Voženílek.

„Před pár týdny to byl stejný výsledek, ale jiný průběh,“ připomenul třinecký trenér Zdeněk Moták listopadový souboj obou týmů. „Tentokrát jsme většinu zápasu vedli, ale utkání to bylo vyrovnané. Vzalo nám spoustu sil. Jsme rádi za to, že odsud odvážíme dva body,“ prozradil Zdeněk Moták. „V prodloužení se hrálo na obě strany, Třinec měl možná trochu víc šancí. Nájezdy jsou loterie. Gratulujeme soupeři, ale bod bereme a díváme se k dalšímu zápasu,“ řekl David Havíř, kouč Mladé Boleslavi.

Další zápas čeká Oceláře v pátek 5. ledna v Litvínově.

Hokejová extraliga – 47. kolo:

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 18. F. Pavlík (Malát, Rohlík), 60. Fořt (Malát, Lantoši) – 17. Kurovský (Marinčin, Holinka), 30. Voženílek (M. Růžička, J. Jeřábek), rozh. náj. Voženílek. Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Střely na branku: 28:33. Diváci: 2774.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, F. Pavlík, Gewiese, Bernad, Jánošík, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Šmerha, Järvinen, Rohdin – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Pitule, Hradec. Trenéři: Král, Havíř a Pletka.

Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek – Voženílek, M. Roman, M. Růžička – Pánik, Vrána, Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký, Čacho, Haas. Trenéři: Moták a Országh.