To Oceláři ve Vítkovicích prohrávali o dva góly. „Prostě trenér o přestávce řekl: „Jdeš tam!“ Víc bych to asi nerozebíral,“ prozradil po zápase třiatřicetiletý gólman, který nakonec i přes několik solidních zákroků porážce 2:5 nezabránil. Třikrát inkasoval.

„Celkově se nám to nepovedlo. Chtěli jsme nastoupit úplně jinak, nevyšlo to. Bohužel. Musíme to hodit za hlavu a do dalšího zápasu jít znova,“ řekl Lukáš Daneček.

Jak jste se cítil po dvou letech v extralize?

No, v hlavě to tam někde je, že po tak dlouhé době jdu do zápasu. Sice jsem chytal neměl, jen jistit Ondru (Kacetla), ale když už tam vlezete, nesmíte si to připouštět, že tak dlouho nechytáte. Trenér řekl běž, tak jsem šel. Škoda, že to nevyšlo. V hlavě jsem to měl, nepříjemné to je, to vám řeknu, ale nesmíte si to připouštět. Prostě to odmakat.

V čem je to nepříjemné?

Abych pravdu řekl, tak já za tu dobu nechytal nikde. Loni skoro vůbec. Kolik? Dva zápasy? A trénink vám to nenahradí. Trénovat můžete, jak chcete, ale zápas je něco jiného. Ale musíte do toho jít, nemůžu říct, že tam nejdu.

A ty dva zápasy byly ve druhé lize za Valašské Meziříčí, že?

Je to skok, nejsem nejmladší, ale musím se s tím poprat.

Kariéru jste měl dobře nastartovanou, vybavily se vám začátky v Třinci?

Určitě nějaké vzpomínky byly, chytal jsem i tady ve Vítkovicích nějaké utkání. Nastartované jsem to měl, ale za to, jak to dopadlo, si můžu sám. Nebudu se na nic vymlouvat. Za každou příležitost jsem ovšem rád.

Jak jste si za to mohl sám?

Určitě výkony, které nebyly takové, abych tu byl. Nebudu se na nikoho vymlouvat, jen sám na sebe. Asi jsem nepodával takové výkony, jaké měly být a takhle to dopadlo.

V zápase jste sice třikrát inkasoval, ale měl jste tam několik slušných zákroků, třeba při únicích Hrušky, Lakatoše, Bittena…

Určitě bych je vyměnil za body. Bylo to pěkné, ale čtvrtý gól od Lakyho jsem měl mít. To beru na sebe. Bohužel, musíme jít dál.

Lakatoš dal nakonec dva podobné góly. V čem je tou svou střelou nepříjemný?

Věděli jsme, že je střelec, že to umí trefit. A vidíte? První gól na vyrážečku Ondrovi, druhý mě prostřelil na lapačku. Větší pozornost na hráče je, měl jsem to chytit, nechytil, jdeme dál.

Aby toho nebylo málo, jednou se na vás zřítila i branka.

(pousměje se) Je to nepříjemné, když nevíte, co se děje a pak vám to ťukne do zátylku. Naštěstí mám tam ochranný kryt, který to trefilo.

Víte, jak na tom budete teď, kdy vás čekají venkovní zápasy?

Vůbec netuším. Zítra máme trénink, rozebereme si dnešní zápas a uvidíme, co dál.