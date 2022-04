„Šli jsme dva na jednoho, ale nedal jsem. Velmi mě to mrzí. Být to 1:1, byl by to jiný zápas,“ pokračoval Patrik Hrehorčák.

Jste k sobě hodně kritický.

To utkání beru na svou hlavu, protože z takové šance, když mi Miloš pěkně nahrál, to musí být gól. A ještě v oslabení. Včera jsem šel sám na bránu, dnes v oslabení jsem měl šanci skoro do prázdné. Měl jsem střílet někam jinam, nahoru, pak by to byl gól. Omlouvám se spoluhráčům, protože z takové šance by měly být góly.

V pondělí jste zápas zvrátili ve třetí třetině. Hrála tentokrát Sparta jinak, poučila se?

To bych neřekl. Oni hrají stále ten stejný hokej. My jsme ale první dvě třetiny ten svůj nepředváděli. Ve třetí jsme už chtěli, ale nepadlo nám to tam.

V 9. minutě jste hitoval urostlého Jurčinu. I přes výškový rozdíl jste ukázal, že se toho nebojíte, že?

Určitě se toho nebojím, a je jedno, jestli je to Jurčina, nebo nějaký menší bek. Jdu do každého hráče, to je moje práce v týmu. Moc na výběr nemám.

Co se dá čekat od odvet v Praze v pátek a v sobotu?

To stejné. Mají velmi dobrý útok, my musíme být trpěliví a čekat na své šance.

V Praze jste v základní části dvakrát zvládli přestřelky 7:4 a 8:4. Je to povzbuzení?

My tam nebudeme chtít jít do nějaké přestřelky. Musíme hrát svou hru, trpělivě a počkat si na šance.

Budete mít teď den volno?

Zítra máme povinnou regeneraci, pak už jen trénink a jdeme na Spartu.