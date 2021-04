Slovenský střelec svým důrazem na brankovišti měl podíl na obou gólech, do paměti soupeřů se zapsal i tvrdým střetem s mladoboleslavským Davidem Bernadem, po kterém hostující obránce opustil led. Hosté se rozčilovali, Jan Stránský nazval Marcinka, který inkasoval dvouminutový trest, zákeřným hráčem v soubojích. „Myslím si, že je to oboustranné, patří to k tomu a zejména pak v play-off,“ řekl Marcinko.

Jak hodnotíte první duel semifinále?

Klasický play-off zápas, v semifinále, hodně ubojovaný, hrálo se nahoru dolů. Myslím, že lidé u obrazovek viděli rychlý hokej, my jsme rádi, že když jsme měli šance, udeřili jsme, naopak když bylo třeba bránit a eliminovat jejich možnosti, byli jsme stoprocentní. Je to ale jen první krok a jdeme dál.

Působila nějak na oba týmy delší pauza? V úvodu se zdálo, že ano.

Na jedné straně je pauza fajn, zvlášť v play-off, na druhé ale ano, trénink se nedá porovnat se zápasem a se zatížením v něm, tak je to cítit a poznat. My jsme se s tím ale dobře vyrovnali, snažili jsme se mít krátká první střídání, naskočit do zápasu jako bychom byli ze sezony rozjetí. Postupem času se bude každý cítit lépe a lépe.

Hned jste se pustil do svého typického stylu hry, kdy se snažíte hrou na brankovišti dostat soupeři pod kůži, že?

Myslím si, že je to oboustranné, patří to k tomu a zejména pak v play-off. V brankovišti padá nejvíc gólů a každý si ho brání, jak dokáže. Na druhé straně my tam musíme chodit, protože buď dokážeme gól dát, nebo uděláme práci, která k němu může napomoci. Šarvátky a podobné věci k tomu patří, je to kořením hokeje, a myslím, že dosud se nestalo noc tak hrozného, aby to bylo totálně vyhrocené.

Boleslav pobouřila situace z 33. minuty, kdy jste trefil Davida Bernada. Janu Stránskému se nelíbilo, že jste do souboje vletěl jako třetí. Co na to říkáte?

Projížděli jsme kolem sebe, byl tam nějaký kontakt, ale rozhodně si nemyslím, že by to byl kontakt na zastavení hry na dvě tři minuty. Jak říkám, je to součást hokeje, následně tam byla šarvátka, rozhodčí to posoudili, tak jak to posoudili. Nevím, co k tomu dodat.

Klíčem jsou přesilové hry, vy při úpěti proti třem nasazujete pět útočníků. Je to znát?

Ano, tak to máme nastavené. Každá využitá přesilovka pět na tři vám pomůže, nebo vás nasměruje k výhře. Koneckonců nepsaným pravidlem je, že když se vám ji nepodaří proměnit, tak zápasy často nedopadají dobře. Stává se to, ale naštěstí jsme ji proměnili, proměnit jsme mohli i tu další, ale gól nakonec padl později v pět na čtyři. Ale počítá se to a výhru máme na svém kontě. To nás těší. Nicméně zítra je nový den a začíná se znova za stavu 0:0.