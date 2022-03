Strategii ale nechává na trenérech. „Plníme to, co nám naordinují. Ale víme, že Bolka je bruslařský tým, takže asi budeme hodně bruslit,“ usmívá se opora Slezanů.

Ve čtvrtfinále zářil mladoboleslavský útočník Miloš Kelemen. Co jedl, co pil, nebo čím se nadopoval, že se tak po olympiádě střelecky rozjel?

Také jsem si toho všiml, je vidět, že mu teď sype. Určitě si na něj budeme muset dát pozor kolem branky, celkově je silný na puku. Ale co jedl na olympiádě? Neumím říct. (usmívá se)

Psali jste si od chvíle, kdy bylo jasné, že se utkáte? Jste v kontaktu?

Ne, ne, nejsme. Jsme kamarádi, ale nekomunikovali jsme spolu. Ani by to nebylo vhodné.

Co by tedy na něj mělo platit?

Já se s ním potkal právě až na olympiádě, předtím jsem ho moc neznal. Jak jsem řekl, je silný na puku, výborný bruslař a padá mu to tam ze všeho. Musíme být při něm, hlídat si ho, protože může puk jen tečovat a bude z toho gól. Prostě držet mu hokejku a být u něj natěsno.

V Třinci vás je víc, kteří jste si z Pekingu přivezli bronz. Cítíte, že by vás to nakoplo?

Krásná zkušenost, úžasný úspěch, ale už dříve jsem říkal, že jakmile jsem opustil Bratislavu, slovenské mužstvo a vrátil se do Třince, tak olympiáda je v hlavě někde vzadu. Určitě se k ní vrátím někdy v létě, až tady splníme to, co chceme.

Nemáte tedy pocit, že by i výkonnost šla nahoru?

Nevím, nevím. Ostatní hráče tolik nesleduji. Já se snažím hrát hokej, který umím, cítil jsem se dobře v celé sezoně i teď, takže olympiádu nemám nijak v hlavě. Když se mě na to někdo zeptá, zarazím se, že jsem byl na olympiádě. Teď se soustředím na klubové povinnosti a cíle, které máme.

Třinec měl v závěru základní části potíže se sestavou. Kromě olympioniků zasáhly kádr i zranění a nemoci. Bylo tedy důležité se hned ve čtvrtfinále chytit a odehrát to tak, jak se vám povedlo, abyste se dali dohromady?

V době olympiády byla marodka a jedno s druhým, ale už během Her jsem říkal, že máme silné mužstvo. To se ukázalo. Kluci zabojovali a vyhrávali. Super bylo, že na play-off proti Vítkám jsme už byli v plné sestavě. Sice na zápasy 4:0, ale trápily nás. Síla mužstva se ukázala, i to, jak moc to chceme.

V základní části vychytal všechna vítězství proti Boleslavi Marek Mazanec, čtvrtfinále naopak zvládl Ondřej Kacetl. Co byste k nim řekl?

Oba jsou kvalitní gólmani. Momentálně je v brance Káca, chytá super, mnohokrát nám pomohl, tak jako i my jemu. Teď to funguje takto, ale i Mazy je kvalitní a věřím, že i on by nás podržel.

Ve čtvrtfinále jste hodně stříleli, branek však moc nepadalo. Co udělat, abyste se prosadili vícekrát?

Střílíme hodně, ale asi musíme lézt a tlačit se více do branky. A protlačit to tam.