Vědomí negativní šňůry mužstvo v hlavách před utkáním mělo. „Chtěli jsme to ale za každou cenu urvat. To se nám povedlo. Skvěle zahrály speciální týmy přesilovky i oslabení. A ke konci jsme hráli tak, abychom uspěli,“ vysvětlil Růžička.

Jaký je to pocit mít za sebou 800 zápasů v extralize?

Zrovna před deseti minutami jsem se to dozvěděl. Je to pěkné, hodně zápasů, jsem za to rád a věřím, že nějaké ještě přidám. Člověk si při těchto příležitostech vzpomene na začátky, na celou kariéru. Ale docení to až po jejím skončení.

Máte nějaký zápas, který se vám vybaví?

Vybaví se mi jich víc. Vlastně všechny, co nám vyhrály titul.

Pojďme k tomu nejčerstvějšímu ve Vítkovicích, který vás zastihl v sérii pěti porážek v řadě. Poprvé od roku 2009.

Je pravda, že jsme to hodně dlouho nezažili. Věděli jsme to. Samozřejmě, každým zápasem jsme to chtěli zlomit, ale dnes jsem z týmu cítil, že to chce. A povedlo se to.

Ve třetí třetině jste se nedostali z obranného pásma. Čím to?

Protože Vítkovice hodně tlačily a my hráli tak, abychom gól nedostali. Možná jsme se stáhli až moc, ale chtěli jsme vyhrát za každou cenu. Vypadalo to, že jsme se nedostali z pásma, ale na to se nehraje. Až na tyčku a pár šancí tam toho moc neměli.

Jenže jedna střela za třetinu je na Třinec málo, nemyslíte?

Ale vyhráli jsme.

Zablokovali jste 34 střel, což je obrovské číslo. Tohle byl asi další faktor, který vás posunul k výhře, že?

Určitě. Obětavost byla základní element zápasu. K tomu speciální týmy a celkový týmový výkon. Dobré bylo, že vrátili marodi. Marci (Marcinko) je spoustu let jedním z pilířů týmu. Marko (Daňo) jeden zápas nehrál, ale je zpět a je to znát.

Nasazení obou týmů dokreslila i bitka v úvodu, kdy se střetli Marek Kalus a Daniel Voženílek. Překvapilo vás to?

Překvapilo. Nečekal jsem to, ani jsem to nevěděl, ale Dan se toho skvěle zhostil. Klobouk dolů.

Vítěznou branku jste vstřelil vy, přitom jste už nějakou dobu na gól čekal. Prožíval jste to, nebo jste se tím nezaobíral?

Určitě jsem to prožíval jinak, než kdyby mi bylo dvacet šest. Bylo to o to horší, že jsme prohrávali, takže si to možná člověk i více bral, ale snažil jsme se zůstat pozitivní a nemyslet na to. Nakonec to přišlo.

Asi si musíte oddychnout, protože týmy pod vámi se dotahují…

Jo… Upřímně, po minulých zápasech jsem tabulku nesledoval. Když se prohrává, tak to akorát může člověka vystresovat. Není to úplně ono. Je to tam nabité a je jen na nás, abychom to udrželi.