O to kouzelnější, že se tak stalo v den jeho 35. narozenin. Nebylo divu, že pak nešetřil úsměvy. „Lépe to ukončit nešlo. Já hlavně děkuju panu Peterkovi (sportovní ředitel klubu) a trenérovi, že i když jsem ve Vítkovicích důvěru neměl, tak v Třinci jsem ji dostal,“ vážil si.

Česku vládne třinecká dynastie! Oceláři vyhráli na Spartě a slaví zlatý hattrick

Jeho pohádková story mu ani nedocházela. „Myslím, že jsme hráli parádně celou sérii, celé play-off. Co kluci předvedli na konci, jak posledních sedm minut odbránili? Já už jenom fandil na střídačce a doufal, že to dobře dopadne. Za to jim patří velký dík. Co na ledě všechno nechali,“ pokračoval Vladimír Svačina.

Na trestné střílení po faulu Poláška na Růžičku si věřil. A vytasil se s podobným zakončením, jako už několikrát předtím. „Ptal jsem se po zápase Hudyho (Hudáčka), jestli se nedíval na video, že jsem letos jiný nájezd ani nedělal. Myslel si, že to stáhnu do bekhendu, že neudělám to stejné zase. Já se pro změnu bál, že vystřelí vyrážečku a budu vypadat jak blázen. Jsem rád, že se to povedlo,“ oddechl si Svačina.

Daňo o kanonádě Ocelářů: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

Byl také rád, že Třinec finále ukončil už v Praze. „Sedmý zápas je vabank. Ještě, kdybychom ztratili vedení 2:0 po dvou třetinách, to by mohlo Spartu neskutečně nakopnout a nás trošku nalomit. Takže to dopadlo nejlíp, jak mělo,“ pochvaloval si.

Zatímco trenér Václav Varaďa brečel dojetím, Svačina tak emotivně svůj druhý titul v kariéře neprožíval. „Beru to tak, že je konec sezony, přijde odpočinek… Asi mi to přijde později,“ podotkl.

Konec si však zároveň nepřál. „Ale jsem strašně rád, že jsme titul udělali. Nevím, co na to víc říct. Zažil jsem stříbrné finále a smutek je tam obrovský. Jsem strašně rád, že jsme pohár nad hlavu zvedli my,“ zopakoval Vladimír Svačina.

Kouč Ocelářů Varaďa: Nejlepší zápas v sérii. Narozeniny? Hráči to měli v hlavách

Sílu Třince viděl v týmovém pojetí, že žádný z hráčů neměl hvězdné manýry, naopak každý se podrobil celkovému úspěchu. „Každý pracuje. I hráči jako Růža, který v kabině mluví. ‚Hlavně trpělivě, hlavně defenzivně, nikdo se nehonil za body, za góly‘. Nikdo nebyl naštvaný, když dostal špatnou přihrávku. To je strašně důležité, že tým opravdu držel pospolu. Držel jako rodina,“ vysvětloval.

Oslavy tým žádné neplánoval. Z pověrčivosti. Zároveň ale musel řešit jiný problém. „Dělal jsem si srandu, že v sedm hodin ráno jdou děti do školky, většinou chodí se mnou. Ještě nevím, jak to udělám, jestli se vůbec v sedm dostaneme z Prahy domů. Musím se krotit,“ usmíval se.

OBRAZEM: Vyprodaná Werk Aréna dotáhla Oceláře proti Spartě k mečbolu, podívejte

„Ale ne, chci si oslavy užít. A užít si je při vědomí, ať na ně nikdy nezapomenu. Nějaké pivo padne, ale nechci to přehánět,“ doplnil Vladimír Svačina s tím, že svou budoucnost zatím neřeší.