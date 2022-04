Pískot, Ševc sněhulákem i na střídačce Ocelářů! Werk Aréna se bavila, podívejte

Jak jste tedy tu situaci viděl?

Za mě gólman vybruslil. Nájezdy jezdím celkem pomalu, takže jsem na to stihl zareagovat. Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne. Od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsme se mu a svou hokejkou jsem udělal pohyb dozadu. Jenže když jedu s pukem, také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem. To bych kecal.

Počítal jste s variantou, že Krošelj proti vám vyjede?

Kecal bych, kdybych řekl, že jsme s tím počítal, ale když nájezd jedu, mám hlavu nahoře a koukám na brankáře. Co dělá, jak stojí. Když vyjel, věděl jsem, že to budu muset udělat. Všiml jsme si toho včas.

Tohle hodně dělával někdejší třinecký brankář Martin Vojtek. Vybavilo se vám to?

Jeho si pamatuji. Zrovna jsme měli sérii Vítkovice – Třinec. Tam bylo snad patnáct nájezdů. Kokin byl červený jak hrom, ale vychytal to. Vím, že tomu jsem zrovna gól nedal.

Možná jste měl výhodu, že jste najížděl od levého mantinelu a pohybem jste tak byl podél brankáře, co říkáte?

Těžko říct. Střídám to, ale vždy je lepší jet ze strany, protože gólman se musí trochu hýbat. Kdybych jel rovně, tak pokryje celou branku. Ale není to nic speciálního. Každý je jezdí trochu ze stran.

Reagovat na váš pohyb ale musí…

Jo. Jak já musím reagovat na gólmana, tak on musí reagovat na mně. Taky sleduje, kam jedu, co dělám, a podle toho se hýbe.

Zajímavé bylo, že všichni jste na třinecké straně stříleli, nikdo nešel do kličky. Byl to pokyn?

Ne, trenéři to nechávají čistě na nás. Záleží, jak si kdo věří. A všichni vědí, že po osmdesáti minutách už led není ideální. Rolba to přejede na sucho, což je kolikrát ještě horší, protože někde sníh je, někde není a puk jede rychleji, pomaleji. Může skočit v nějaké rýze. Je to jiné, než jet nájezdy na čistém ledě.

Bylo jasné, že půjdete na druhý nájezd, když jste předtím jako jediný z Ocelářů proměnil?

Trenér mi řekl: „Láďo jeď“. Už po třetí třetině říkal, že věří, že vyhrajeme, že to podle toho, jak hrajeme, nemá kam uhnout. Jsme rádi, že jsme mu to splnili.

Také říkal, že nájezdy umíte…

Nechci se o tom takto bavit, jestli je umím, nebo ne. Teď to vyšlo, za což jsem moc rád. Opravdu je to ale jedno. Hlavně, že máme druhou výhru. To jediné mě zajímá.

Proti Hradci Králové se ve čtvrtfinále střelecky prosazoval Miloš Kelemen. Hlídáte si ho obzvlášť pečlivě?

Nevím, zda ho bráníme nějak zvlášť. Trenéři to tam točí, někdy proti němu pošlou jinou lajnu, že nejdeme popořadě. Ale jestli na Kelemena, nebo ne, to není otázka na mě. My jen čekáme, koho trenéři pošlou. Pak jdeme hrát a udělat maximum.

Jak těžké to bylo utkání, když nepadl gól?

Všichni to viděli. Jak s Vítkovicemi, tak teď zase. Je to urputné. Rozhodují maličkosti. Zase to bylo o tom jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my. Vedeme dva nula a to je to jediné, co nás teď zajímá.

Naopak prodloužení bylo nejdivočejší, s řadou šancí…

Každý cítí, že může rozhodnout jakákoliv střela, jakékoliv nahození, jakákoliv šmudla tečovaná od nohy. Bylo to hodně takové, že jsme to zkoušeli my i Bolka házet odevšad. Mohlo tam opravdu spadnout všechno a my nějak tušili, že hezký gól nerozhodne. V prodloužení to většinou bývá takový nahozený, tečovaný gól.

Přitom Třinec býval hodně ofenzivní. Zažil jste ho v play-off hrát takhle dobře do obrany?

Každý útok začíná v obraně. Když si v ní pomůžeme a nebudou na nás šance, tak z toho nebudeme jezdit do útoku. Když se do nás budou tlačit a počkáme si, tak taky propadnou a můžeme zaútočit. Je to ošemetné. Když budeme hrát takhle, tak naopak šance přijdou.

Jak hodnotíte ta dvě dosavadní semifinálová utkání?

Jsme rádi, že jsme je zvládli. Obrovsky rádi, že Káca (Kacetl) má dvě nuly, protože chytá fantasticky. Musíme mu pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc neopadne. Myslím, že v Bolce to bude podobné, jako tady. Bude to boj, rozhodnou maličkosti. Moc gólů nepadne. Zase musíme hrát trpělivě odzadu a pomoct Kácovi. Být trpěliví a počkat si na svůj moment.

Jak si užíváte návrat do Třince, přičemž jste během sezony byl ve Vítkovicích, či Frýdku-Místku…

Teď je drahá nafta. (směje se) Ale ne. Pro mě to je pohádka, že jsme se dostal tady zpátky a jsem za to moc vděčný. Chci si to zažít co nejdéle. Doufám, že sezona bude co nejdelší. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní až do konce.