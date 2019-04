Dnes vás čeká první finále, ale ještě v pondělí jste hráli s Plzní. Byl čas na odpočinek?

Moc ne. Měli jsme jen den volna, na chvíli si užili rodinu a hned ve středu odjeli do Liberce. Ani jsme nevybalovali tašky. Vypadá to, jako by to semifinále pokračovalo, ale aspoň nevypadneme z tempa.

Cestujete vlakem, je to výhoda?

Pro mě je to ideální. Do Liberce je to dálka, autobusem jedeme do Ostravy a odtud vlakem. Bude tam víc místa, cesta nám rychleji uběhne. Je to lepší než sedět pět a půl hodiny v autobuse.

Vy jste v Liberci před dvěma roky hostoval, jak na to angažmá vzpomínáte?

Jsem rád, že jsou ve finále proti nám zrovna oni, protože mám na Liberec jen dobré vzpomínky a přál jsem jim to.

Teď si ale přejete titul.,,

Pochopitelně. Když jsem kdysi v Třinci podepisoval smlouvu, říkal jsem, že bych se tady jednou rád dočkal titulu. Doufám, že dotřetice mi to už vyjde.

Letošní play off je pro vás osobně speciální, neboť jste ve všech sériích narazil na týmy, v nichž jste dříve působil…

No jo, ale vzhledem k tomu, že už toho mám za sebou hodně, tak těžko najdu v extralize tým, kde jsem dříve nehrál aspoň chvilku (smích). Ale myslím, že jak proti Vítkovicím, tak proti Plzni to byly úžasné série. Věřím, že pro Liberec to bude platit také.

Váš soupeř odehrál v semifinále proti Brnu o jeden zápas méně, bude to hrát roli?

Myslím si, že ne. Můžu snad mluvit za celou kabinu, ale my se na to finále všichni hrozně moc těšíme. Tam už jde únava stranou a je to spíš obrovská euforie, protože finále se některým hráčům nepoštěstí v kariéře nikdy, a my to tady máme druhý rok po sobě. Vážíme si toho.

Vy sám čekáte na prolomení jakési stříbrné kletby už hodně dlouho. Co udělat pro to, abyste se dočkal zlata?

Těžká otázka, ale je to tak, mám už doma čtyři druhá místa, třetí rok po sobě hraji finále (v roce 2017 s Libercem, loni s Třincem). Budu se snažit pomoct týmu co nejvíc, ať už góly nebo defenzivní činností. Z posledních zápasů mám pocit, že teď hrajeme neskutečně jako tým a jdeme si za tím. Takže co udělat? Nebude to jen o mně, každý z nás musí „fárat“, myslím, že máme sebevědomí a zkušenosti na to, abychom ten titul letos udělali.

Nejste sám, kdo čeká na titul. Petr Vrána je na tom s bilancí ještě hůře. Víte o tom?

Jo, něco jsem četl. Má šest prohraných finále?

Sedm.

Sedm… No, říkám, někomu se za kariéru ani to finále nepoštěstí. Aspoň je vidět, že máme v kádru typy, které umí hrát dlouhé sezony. Doufám, že o to větší chuť budeme mít, abychom to prolomili. Každý si chce na pohár sáhnout. Myslím, že tam všichni necháme absolutně všechno.

Nepůjdete s Petrem někam zapálit svíčky, aby to vyšlo?

Ne, to určitě ne (úsměv). Na to není čas, nějaká svíčka nerozhodne, zda budeme úspěšní nebo ne. Rozhodne se na ledě.

Jaký je vlastně Liberec soupeř? V čem je jeho síla?

Drží systém. Není hráč, který by se sbalil a odklouzal jinam, než kde má stát. Nikdo tam nevypadne ze systému. Drží na ledě tu týmovost. V pěti dopředu, v pěti dozadu. Těžko se přes ně dostává. Ale jsme zkušení, něco na to určitě vymyslíme.

Do finále postoupily dva nejlepší týmy základní části. To se také často nestává. Bude to odpovídat realitě, že se střetnou opravdu dva nejlepší mančafty sezony?

Je pravda, že se to nestává moc často, ale já bych řekl, že letos byla celá špička soutěže strašně vyrovnaná a mohl tam postoupit kdokoliv. My se nemůžeme dívat na to, že je tam Liberec nebo někdo jiný. Musíme se soustředit na nás.

Poprvé v sérii nejste favoritem, v roli mírného favorita je soupeř. Jak vnímáte tohle?

Začínáme venku a tím, že pauza byla krátká, tak by nám to mohlo pomoct. Viděli jsme to na Plzni, když po sérii s Olomoucí přijela k nám. Než jsme se rozkoukali, bylo to 0:2 na zápasy. Pak je strašně těžké to obrátit. Myslím si, že i pro Liberec je to těžké. Ví, že by měl oba domácí zápasy zvládnout, ale my máme sebevědomí. Byli jsme (druzí) nejlepší na hřišti soupeře, venku hrát umíme. Jedeme tam urvat aspoň jednu výhru, uděláme pro to maximum.