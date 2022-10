Těžko říct. Tuto formulaci použil šestadvacetiletý střelec během rozhovoru s novináři několikrát. Zklamání z třetí domácí porážky v ročníku a v situaci, kdy Oceláři mají za čtyři kola jediný bod, doslova sálalo. Není divu. Do Třince přicházel, aby poznal mentalitu vítězů, jak sám v létě říkal. „Musíme být zodpovědnější, přinést víc osobní statečnosti a ten zápas vyhrát,“ líčil Voženílek.

„Přitom vstup do utkání byl dobrý, měli jsme hodně šancí. Více než soupeř. Nám jde o to vyhrávat, ale nevyhráli jsme. Musíme si každý hrábnout do svědomí a vyhrát,“ pokračoval v hodnocení.

Uznal kvalitu trefy mladého polského útočníka Vítkovic Krzysztofa Maciase. „Myslím, že to byl jeho první zápas. Vystřelil, neskutečná střela z rohu. Co k tomu dodat,“ pokrčil jen rameny. Musíme být příště zodpovědnější a jakkoliv dotáhnout zápas do vítězného konce,“ podotkl a byl si vědom, že inkasované góly přišly ze situací, které se nedaly nazývat jako vyložené.

„Na druhé straně Vítkovice měly přečíslení, které nevyužily. Prostě z něčeho pramení, že prohráváme třetí třetiny. Jak říkám, musíme být zodpovědnější a vyhrát celý zápas,“ dodal Daniel Voženílek.

Dotkl se faktu, že příležitostí má extraligový favorit dost, horší je to ale s procentuální úspěšností střelby. A přiznal, že aktuální pozice pro tým kvalit Třince není lehká. „Jsou tu kluci, kteří třikrát vyhráli titul. v minulém roce takové zápasy dokázali dotáhnout do vítězného konce. Pořád věřím, že teď na to navážeme. V úterý máme zápas a potřebujeme už vyhrát za tři body,“ zakončil Daniel Voženílek výhledem na duel na ledě Komety.