Ten se však v přípravě zranil, a tak na led nenastoupí. Nicméně jako majitel klubu a duše týmu si utkání jistě nenechá ujít. Přitom ještě v minulé sezoně si obě strany pohrávaly s myšlenkou, že by Jágr mohl za třinecký klub v nejvyšší soutěži nastoupit. „To však bylo Kladno ještě v první lize. Tím, že postoupilo do extraligy, padla i možnost jeho startu u nás,“ vysvětlil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

I tak se budou moci diváci těšit na zajímavá jména. Tedy aspoň ti, kteří neviděli parádní domácí představení Ocelářů v Lize mistrů. Klub v létě získal Patrika Bartošáka, Matěje Stránského, vrátil se Tomáš Kundrátek, a to jsou vše hráči, na která se vyplatí přijít.

„Na klucích vidím po letní přípravě hlad po hokeji, takové to natěšení na start sezony,“ pochvaluje si Václav Varaďa, muž, který získal s Třincem titul jako hráč i jako trenér.

V nové sezoně bude i on moci využívat takzvanou coachs challenge, tedy možnost vybrat si při sporných situacích asistenci videa, které sporný okamžik rozebere. „Já tomu fandím, protože to povede k férovějšímu rozhodování. Sice mi tam chybí posuzování ofsajdů, jako je to třeba v Americe, ale jsem zastáncem této myšlenky. A nečekám, že by to mělo hru nějak brzdit, když slyším podobné hlasy,“ vítá Varaďa novinku, na kterou se mohou fanoušci těšit.

Mohli se těšit i na Jágra, nestor české nejvyšší soutěže se ale těsně před startem sezony zranil. „Jarda se zranil, asi měl strach sem přijet,“ zasmál se kapitán Ocelářů Martin Adamský. „Ale vážně, pro nás je start do extraligy důležitý. Chceme první zápas zvládnout a nedíváme se na to, jestli to je Jagrovo Kladno nebo někdo jiný. Já osobně se těším na utkání jako na každé další,“ přidal svůj postřeh Adamský.

Kouč Varaďa jej doplnil. „Kladno se na nás určitě připravilo pečlivě, je tam euforie z postupu a my jsme si toho vědomi. V žádném případě je nepodceníme,“ slibuje lodivod třinecké lavičky. Upozornil, že ačkoliv je Jágr zkušený hokejista, kladenský tým nestojí jen na něm. „Na druhé straně - ať bude proti nám stát kdokoliv, budeme chtít vyhrát,“ zakončil Varaďa.

Sezona ve znamení jubilea

Třinecká organizace si letos připomíná 90 let od doby, kdy se ve městě začal hrát lední hokej. Největších úspěchů dosáhl klub v aktuální éře, která je spjata se jménem Jána Modera, prezidenta klubu a člověka, který je posledních dvacet let spjat s Třineckými železárnami, generálním partnerem třineckého hokeje.

Sám Moder začal v klubu působit v sezoně 1997/98. Hned se „uvedl“ postupem do finále extraligy, kde Třinec prohrál s tehdejším gigantem ze Vsetína.

Právě s tímto soupeřem se 8. listopadu v Třinci uskuteční památeční duel Ocelářů se Vsetínem v tehdejších sestavách coby připomínka slavného finále a součást letošních oslav. „Pro fanoušky máme připraveny další novinky, třeba knižní publikaci mapující třinecký hokej od jeho prvopočátků, na diváckém poschodí ve Werk Areně pak vitríny, které by měly představovat historii třineckého hokeje včetně vystavených artefaktů,“ přiblížil Ján Moder, na co se letos mohou fanoušci kromě špičkového hokeje těšit.

Upozornil, že tým si letos znovu musí klást nejvyšší ambice. „Rozumím tomu, že ne pokaždé se to může povést, ale já sám sportuji proto, abych vyhrál, takže předpokládám, že hráči to mají nastavené podobně. Naším hlavním cíle ale zůstává, aby byli diváci spokojení s naší hrou a mužstvo aby se hokejem bavilo,“ usmál se.

Dodal, že je rád i za trenéra Varaďu. „On je vítězným typem. Někteří trenéři nedokážou vyhrát nic ani s mužstvem, který by titul vyhrát mělo,“ doplnil svůj postřeh.