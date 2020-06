Hokejový Třinec omlazuje svou sestavu. Oceláři uzavřeli kontrakty s trojicí hráčů, o příchodu Patrika Husáka už Deník informoval, vedle něj se k týmu připojují nově i Daniel Kurovský a Radek Veselý. Všichni už s mužstvem absolvovali první tréninkovou jednotku.

Jedním z nových hráčů pro hokejové Oceláře je Radek Veselý (v modrém). | Foto: Michal Polák

Útočník Daniel Kurovský je z Karviné, ale je hlavně havířovským odchovancem a 85 startů si připsal i v dresu extraligových Vítkovic. Dvaadvacetiletý forvard má bilanci 15 kanadských bodů (10+5). Jako mládežnický reprezentant se zúčastnil Memoriálu Ivana Hlinky v roce 2015, mistrovství světa do 18 let v roce 2016 i šampionátů hráčů do 20 let v letech 2017 a 2018.