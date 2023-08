Další dva přípravné zápasy mají za sebou hokejisté Třince. Úřadující extraligoví šampioni je odehráli o víkendu na tradičním Tatranském poháru v Popradu. Po porážce 0:4 s domácími porazili v duelu o 3. místo finskou SaiPu 5:2.

Poprad - HC Oceláři Třinec 4:0 (Tatranský pohár - 19. 8. 2023). U puku Martin Růžička. | Foto: HC Oceláři Třinec

„Proti Popradu jsme nehráli jako tým a byli za to po zásluze potrestáni. Nevstřelili jsme ani branku, to je při počtu přesilových her alarmující. Atmosféra zápasu byla výborná, přišla spousta diváků, přitom to bylo teprve druhé utkání v sezoně. Určitě nám tenhle zápas něco přinesl,“ prohlásil hlavní trenér třineckých Ocelářů Zdeněk Moták.

„K zápasu se SaiPou jsme přistoupili daleko zodpovědněji než k duelu s Popradem. I za stavu 0:2 jsme nadále zůstali koncentrovaní, mnohem více jsme stříleli, hráli týmověji s kratšími střídáními. Tým vypadal, že má mnohem více energie a konečně jsme si pomohli také přesilovkami,“ řekl třinecký asistent Vladimír Országh.

SaiPa - HC Oceláři Třinec 2:5 (Tatranský pohár - 20. 8. 2023). K puku se snaží dostat Patrik Hrehorčák.Zdroj: HC Oceláři Třinec

Tatranský pohár – 1. zápas (sobota 19. 8. 2023):

Poprad – Třinec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 1. Drgoň (Kotvan, Záborský), 46. Záborský (Betker), 50. Gerlach (Coulter), 58. Mlynarovič (Kukuča). Rozhodčí: Smrek, Kocúr – Stanzel, Šoltés. Vyloučení: 11:10. Využití: 2:0. Diváci: 2241.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Nedomlel, Marinčin, Jeřábek, Kundrátek, Polášek, Havránek – Daňo, Vrána, M. Růžička – Pánik, Sikora, L. Hudáček – Patrik Hrehorčák, Miloš Roman, Voženílek – V. Dravecký st., Čacho, Kurovský. Trenér: Moták.

Tatranský pohár – o 3. místo (neděle 20. 8. 2023):

SaiPa – Třinec 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Ojantakanen (Lipiänen), 21. Appelgren (Oden, Siikonen) – 22. Pánik (L. Hudáček), 26. Smith (Pánik, Polášek), 29. Haas (Vrána, Voženílek), 36. Adámek (Čacho, Nedomlel), 58. Vrána (Voženílek, Sikora). Rozhodčí: M. Korba, Kocúr – Bogdaň, Pribula. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2.

HC Oceláři Třinec: Švančara – Smith, Kundrátek, Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Polášek, Havránek – Sikora, Vrána, Voženílek – Pánik, Walega, L. Hudáček – Daňo, Čacho, Haas – Patrik Hrehorčák, Miloš Roman, Kurovský. Trenér: Moták.