Známé sportovní heslo praví: Sláva vítězům, čest poraženým! V tomto duchu se nesla pozápasová hodnocení jednotlivých aktérů.

Trenér Ocelářů Václav Varaďa nejprve zhodnotil celou sérii. „První dvě utkání jsme malinko zaspali a bylo těžké proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Plzeň, se dostat zase zpátky. Venku se nám ale hraje velmi dobře. Měli jsme šťávu a vrátili sérii zase k nám. Pak už vyhrávali domácí. Jsem ale na kluky pyšný, v sedmém zápase může už vyhrát kdokoliv a oni to zvládli. Tahle zkušenost nás může do finálových bojů jedině posílit,“ pochvaloval si.

Zároveň si nemyslel, že Plzni už mohly dojít síly. „Oni hráli velmi fyzicky náročný hokej, v každém utkání velmi dobře bruslili a napadali nás. Měli jsme s tím velké problémy. Mají výjimečné hokejisty, hlavně v prvním útoku. Odehráli skvělou sérii a brankář jim chytal velmi dobře,“ uznal.

Ocenil i výkon svého Vladimíra Draveckého, útočníka, který na konci sezony hraje pravidelně v obraně. „Vlado to nemá jednoduché, vypomáhá v obraně i útoku a dnes byl odměněn za tu černou práci, kterou nám odvádí. Na Plzeň jsme vletěli, chtěli jsme vyvinout tlak a konečně dát tu první branku. To se nám podařilo. Zaslouženě získal cenu pro nejlepšího hráče,“ zmínil Draveckého úvodní trefu.

Plzeň hrála velmi dobře

Trenér Plzně Ladislav Čihák sérii vychvaloval. „Byla to krásná série, diváci se stoprocentně nemohli nudit, bavili se. Šlo se do sedmého zápasu, přelévalo se to. Vedli jsme 2:0, pak prohrávali 2:3, rozhodlo se až tady. Perfektní,“ uznal.

Když se měl zpětně ohlédnout za sérií, kde viděl příčinu vypadnutí? „Samozřejmě nás mrzí, že jsme nevyužili to vedení 2:0. Měli jsme doma aspoň jeden zápas zvládnout, tam se to asi zlomilo. Ale Třinec hraje venku lépe, získal čtyři potřebné body a postoupil. Musíme respektovat sílu celé soutěže a sílu našich soupeřů, z nichž několik se do tak daleko vůbec nedostalo. S tím obhájeným bronzem můžeme být spokojeni, byť jsme chtěli víc,“ doplnil.

Lídři Škodovky Milan Gulaš a Jan Kovář také zhodnotili sezonu a sportovně popřáli Třinci k postupu. „Nemáme se za co stydět. Vždycky to může být lepší, ale jako tým vyhráváme a jako tým prohráváme. Klukům z Třince můžeme jen držet palce, ať to dotáhnou k titulu. Síly nám nechyběly, ale mohli jsme dát víc gólů. Nicméně sezona nebyla špatná, byli jsme blízko finále, drželi jsme za jeden provaz, dostali se třeba do semifinále Ligy mistrů. Tým měl charakter,“ uznal Milan Gulaš.

Opět se ukázalo, jak tenká je linie dělící úspěch od neúspěchu. Před prvním gólem Třince nastřelili hosté tyčku, zápas se mohl vyvíjet jinak. „To je ale hokej. V každém utkání se dají najít momenty, kdy se zápas může zlomit, kromě té tyčky třeba i nájezd, kdy jsme mohli dát na 3:2, zase by to vypadalo jinak. Sedmé utkání podle mě rozhodla ta první třetina, protože když prohráváte o tři góly, je to velký zásah do vašeho herního plánu. Ale jinak můžeme být na tým hrdí. Během celé sezony jsme se dokázali v určitých obdobích, kdy se tolik nedařilo, vzchopit a semifinále je pro plno našich mladých kluků úspěch,“ mínil Gulaš.

Jeho parťák z prvního útoku Jan Kovář byl podobného názoru. „Jsem rád, že jsem mohl být součástí týmu. Rád bych poděkovat klukům, že jsem s nimi mohl hrát. Nejsme velkoklub, který by si mohl dovolit před každou sezonou složit nový tým. V Plzni se to postupně buduje, trpělivě se tvoří kádr, dělá se to dobře, takže i to třetí místo je pěkný výsledek. Je to pořád medaile, i když bezprostředně po zápase jsme samozřejmě zklamaní, ale to jste vždycky, když můžete dosáhnout na víc,“ poznamenal po utkání Kovář.

Férově uznal, že Třinec si postup zasloužil. „Jsme smutní, ale oni nás porazili čtyřikrát, kdežto my je pouze třikrát, takže asi slaví zaslouženě. Nebylo to o jedné třetině, byť jsme dnes tu první nezvládli, bylo to o celé sérii,“ přiznal a pochválil mladého gólmana Dominika Frodla, jemuž utkání nevyšlo a po první třetině byl střídán. „To se stává. Nebýt jeho, nebyli bychom tam, kde jsme. Možná bychom se ani nedostali do play off. Celý rok byl neskutečný a strašně moc toho pochytal. Je to budoucnost nejen extraligy, ale i našeho hokeje,“ míní Kovář.