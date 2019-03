Hradec do druhého zápasu vstoupil mnohem lépe, ovšem ani to mu k lepší první třetině nepomohlo. První dvacetiminutovka patřila jednoznačně Ocelářům, kteří pokračovali ve svém výkonu ze čtvrtka a už v 5. minutě potrestal hrubku Martina Pláňka Vladimír Svačina. Aby toho nebylo málo, v devatenácté minutě šli domácí na trestnou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě a po fantastické přihrávce Svačiny se prosadil Erik Hrňa.

Mountfield však nic nezabalil a v prostřední části výrazně zaměstnal Šimona Hrubce, který povolil ve 23. minutě, když po vyhraném vhazování vypálil okamžitě Džerinš i s pomocí teče střelou mezi nohy brankáře Slezanů. V dalších šancích svůj tým ale rodák z Vimperku podržel.

Stejně jako hned na startu třetí periody, kdy zneškodnil vyloženou možnost Koukala. Vzápětí pak Třinec pykal za mnoho hráčů na ledě, ale Hrubce nepřekonali Bednář, Zámorský ani Smoleňák. Další příležitosti si vytvořil i Koukal, ale bez výsledku. Celkem si třinecký brankář připsal 33 zákroků a zaslouženě se stal hrdinou utkání. Pododně jako ve čtvrtek (26 zákroků).

Po těchto těžkých chvílích se však Oceláři vymanili z tlaku Hradce, který nebyl schopen se usadit v třetině hostů, a ti naopak vyráželi do nebezpečných brejků. Žádný z nich sice nevyužili, ale těsný náskok uhájili a urvali tak i druhý bod v sérii.

Ohlasy trenérů:

Václav Sýkora (Mountfield HK): "V úvodu jsme hráli lepší hokej než v prvním utkání, přesto jsme inkasovali první gól. Výkon nebyl takový, jak by měl vypadat. To až od druhé třetiny, jenže jsme prohrávali 0:2. Potom jsme to honili, musím říci, že hráči zápas odmakali na sto procent. Ale sráží nás produktivita, z tlaku ve druhé a třetí třetině jsme dali jen jeden gól. A to je hrozně málo. Stačili jsme pouze zkorigovat výsledek, víc pro nás nevyplynulo. Do Třince jedeme za stavu 0:2, ale sérii chceme určitě prodloužit. Dokázali jsme, že soupeře umíme dostat pod tlak a vytvořit si šance. Věříme, že co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u nich."

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): "Nás samozřejmě těší výsledek a odmakaný druhý zápas, který se nám až tak nevyvíjel jako ten první. Myslím, že to bylo zapříčiněno výkonem domácích. Tentokrát jsme byli šťastnějším týmem, ve třetí třetině jsme to zvládli dobře takticky. Hráči zblokovali spoustu střel, výborně nás podržel Šimon Hrubec. Těší nás vedení 2:0 v sérii, ale vnímám to tak, že ve třetím utkání se pojede od nuly. Nic nekončí, my k tomu takhle budeme dál přistupovat."

Mountfield HK – Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Džerinš (Kukumberg) – 5. Svačina (Roth, Linhart), 19. Hrňa (Svačina, Roth). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič (Svk.) - Pešek, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 6555. Stav série: 0:2.

Hradec Králové: Rybár – Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk – Červený, Koukal, Smoleňák – Džerinš, Kukumberg, Jaroslav Bednář – Látal, Cingel, Vopelka – Šimánek, Dragoun, Köhler – R. Pavlík Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Třinec: Hrubec – Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Matyáš – Rákos, Marcinko, Petružálek – Dravecký, R. Vlach, Hrňa – Adamský, Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.