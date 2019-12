Celý zápas jen dotahovali náskok soupeře. Nakonec ale málem úspěšně. V poslední třetině měli slušný tlak, dokázali však jen snížit. Premiérovou branku v dresu Ocelářů zaznamenal Roman Szturc. Druhou trefu přidal kapitán Martin Adamský. Víc už nikdo.

„Na začátku jsme od Sparty čekali tlak, a ten přišel. Podržel nás ale Kuba Štěpánek v bráně. První gól jsme dostali po chybě. Dělali jsme složité věci, což se nám vymstilo. Postupem času jsme se Spartou srovnávali krok, i když tam pořád byly chvilky, kdy nás zmáčkla. Za třetí třetinu bych chtěl kluky pochválit – hráli výborný hokej a Spartu jsme dostali pod tlak. Škoda, že jsme nevyrovnali na 3:3, to by průběhu zápasu odpovídalo víc,“ zalitoval třinecký kouč Marek Zadina.

Oceláři se nyní přesouvají do švýcarského Davosu na slavný Spengler Cup, kam dostali pozvánku podruhé za sebou. „Musím říct, že pro mě je to čest. Myslím, že podobně to cítí i ostatní kluci z týmu. Zahrát si proti Kanadě a dalším velikánům, to je opravdová pocta. Ten turnaj mě baví,“ hlásí před odletem do země bank, hodinek a čokolády Martin Adamský.

Třinečtí se ve skupině Cattini utkají s týmem Kanady a domácím Davosem, jejich další program se bude odvíjet od toho, jak uspějí ve skupině. Buď budou muset absolvovat nedělní čtvrtfinále, v případě vítězství ve skupině pak rovnou pondělní semifinále. Finále se hraje na Silvestra.

Sparta Praha – Oceláři Třinec 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. V. Růžička (Piskáček, Polášek), 24. V. Růžička (Forman), 39. Forman (Pech, V. Růžička) – 21. Szturc, 53. Adamský. Rozhodčí: Bejček, Hodek – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:6, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. OT. Využití: 2:1. Diváci: 11 839.

Třinec: Štěpánek – Gernát, Roth, D. Musil, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, Haman – Dravecký, Marcinko, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Martynek – Hrňa, Novotný, Szturc. Trenéři: Zadina a Raszka.