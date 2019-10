Ve Zlíně porazili místní Berany 5:2 a jako příjemný bonus se posunuli do čela tabulky. Pět různých střelců se postaralo o celkem povinnou výhru na ledě soupeře, který však pro Oceláře není z dlouhodobého hlediska moc oblíbený.

V posledních letech se nicméně i hra Zlína pod taktovkou trenéra Stavjani mění a už to není vyloženě urputný obranný hokej, což se potvrdilo i v pátek. Hrál se poměrně ofenzivní mač, v tempu a s šancemi na obou stranách, narušovaný ale množstvím vyloučeních.

„Přišlo mi to jako hokej v kanadské juniorce, kde jsem naposledy hrával,“ poznamenal po utkání nejlepší hráč utkání Patrik Hrehorčák, jehož třinečtí trenéři transportovali do první útočné formace. „Musím jim poděkovat za tu šanci. Budu o ni dál bojovat,“ ujistil slovenský štírek, který si však ve strkanicích nenechal nic líbit.

„Já jsem člověk, který si nenechá skákat po hlavě,“ vysvětlil, že mu páteční hokej plný osobních soubojů seděl. „Hokej byl podle mě dobrý, i zásluhou soupeře. Hrálo se nahoru dolů, bylo tam hodně osobních soubojů. Zlín hraje fyzicky i bruslařsky náročný hokej, takže nás to stálo nějaké síly, ale důležité bylo, že jsme si celou dobu hráli to svoje,“ ohlížel se za utkáním Hrehorčák.

Za rozhodující označil využitou přesilovku po pětiminutovém faulu zlínského Köhlera. „Když jsme odskočili na dva góly, už jsme věděli, že to tady nepustíme,“ podotkl Hrehorčák.

Nejúspěšnější sezonní zápas odehrál možná právě pro to, že mu styl hokeje připomněl předešlé působiště v Norandě Huskies. „Je to tak, dneska mi to bylo hodně blízké, navíc jsem měl i štěstí, jednou mě to trefilo, na gól se mi taky podařilo nahrát se štěstím. Musím poděkovat i spoluhráčům,“ zakončil mladý forvard.

Berani Zlín – Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Žižka (J. Ondráček), 32. Köhler (Freibergs, Nosek) – 20. Polanský (Gernát, Roth), 23. P. Vrána (Hrehorčák, M. Stránský), 38. Chmielewski (M. Kovařčík, M. Doudera), 45. Hrehorčák (Roth), 59. Dravecký (Krajíček) Rozhodčí: Hodek, Zrnič – Klouček, Zgonc. Vyloučení: 8:11, navíc Köhler 5 min. + DKU, Dufek 10 min. OT – O. Kovařčík 10 min. OT, D. Musil 10 minut OT. Využití: 1:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 4108.

Třinec: Bartošák – Gernát, Roth, M. Doudera, Krajíček, Zahradníček, D. Musil, Haman – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Polanský, Hrňa – Adamský, Hladonik, Kofroň. Trenér: Varaďa.