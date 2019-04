Třinec /FOTO/ – Hokejisté Třince si po roce znovu zahrají o zlato. V semifinále play off extraligy zdolali v rozhodujícím sedmém souboji na domácím ledě Plzeň a ve finále vyzvou vítěze základní části z Liberce.

Plzeň až do včerejška nikdy ve své historii neprohrála rozhodující sedmý zápas série. Oceláři se naopak stali prvním týmem v historii českého play off, který postoupí ze semifinále v sedmém utkání poté, co úvodní dva zápasy série prohrál.