Oceláři v prvních dvou letošních vzájemných soubojích svého rivala porazili, další dva duely ale patřily Ostravanům, kteří naposledy vyhráli v lednu doma 5:2.

Zatímco Vítkovice za sebou mají náročnou sérii pěti zápasů v předkole proti Olomouci, třinečtí ladili formu a čekali na svého soupeře.

„Nemyslíme na to, že obhajujeme dva poslední mistrovské tituly, ale rozhodně chceme pohár znovu získat. Jen je třeba jít postupně, hezky po malých krůčcích. Rozhodovat bude více faktorů. Musí se sejít štěstí, obětavost, bojovnost. Zkušenosti na to snad máme, jde o to teď pořádně zabrat, jít po hlavě do každého souboje. Když přistoupíme k play-off tak jako v posledních letech, budeme úspěšní znovu," prohlásil třinecký útočník Erik Hrňa, který se vrací po více než měsíční pauze zaviněné zraněním.

Hodně diskutovaná je mezi třineckými fanoušky brankářská otázka. Bude chytat hrdina loňského play-off Ondřej Kacetl, nebo se mezi tři tyče postaví Marek Mazanec? „Jdeme v první řadě za vítězstvím. Je úplně jedno, kdo půjde do branky. Důležité je vyhrávat, protože pak budeme moct být na konci vítězové všichni,” řekl neurčitě Kacetl, který v základní části zasáhl do 25 zápasů. Mazanec má o devět startů víc.

„Kvůli play-off hokej hrajeme, celá sezona k němu směřuje. Navíc přijdou konečně zase lidi, bude to mít skvělou atmosféru. Jasně, budeme pod tlakem. Ale pod ním je každý, kdo chce titul vyhrát. S tím jsme taky do sezony šli," dodal Mazanec.

Čtvrtfinálová série začíná dvěma víkendovými zápasy v Třinci, ve Vítkovicích se bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek.