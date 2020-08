Oceláři si s přehledem zajistili čtvrtfinále Generali Česká Cupu, jako bonus pak svým fanouškům nabídli porážku regionálního rivala z Vítkovic, kterého navrch z poháru vyřadili po výhře 6:2.

Jeden z třineckých trenérů Marek Zadina pochválil i formu první útočné formace, a vlastně celé pětky, které se ve čtvrtek dařilo soupeře na ledě výrazně přehrávat. „Máme výhodu v tom, že to jsou všechno výborní hráči, jsou spolu už nějakou dobu a ta souhra je na nich vidět. Snad jim to bude šlapat i nadále,“ přeje si Zadina.

Oceláři tvoří v posledních dvou letech absolutní špičku soutěže a rádi by v ní setrvali. „Chceme se tam udržet, k čemuž nám dopomůžou jedině poctivé výkony hráčů. Všichni jsme si tady dali krédo, že můžeme prohrát, ale musíme na ledě nechat všechno. Hráči se s tím ztotožnili,“ přibližoval po utkání Zadina, jehož syn Filip, hráč Detroitu, se také objeví na začátku sezony v kádru Ocelářů.

Sezona NHL bude totiž posunutá, a tak extraligové kluby lákají domů české mladíky. Což je i případ brankáře Josefa Kořenáře ze San Jose, který se s Třincem nově připravuje.

„Pepa Kořenář se k nám připojil dnes, bude trénovat a uvidí se, kam ho zapracujeme. Totéž platí o Filipovi. Musíme se o tom pobavit, kam ho vlastně zařadíme, něco máme v hlavě,“ usmál se Marek Zadina.

Oceláři zkrátka vybírají z více kvalitních hráčů, v letním poháru si pomáhali i hráči z prvoligového Frýdku-Místku, kteří mají potenciál zasáhnout v průběhu sezony i do extraligy. „Chtěli jsme je vidět, nehledě na to, že s ohledem na důraz na kondiční stránku přípravy jsme většinu pohárových utkání odehráli na tři pětky, což by se nám mohlo v průběhu sezony vrátit,“ říká závěrem Zadina.