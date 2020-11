Nejen, že mohou od středy konečně trénovat v normálním sportovním režimu, již o víkendu by mohli zasáhnout do bojů v pokračující extralize.

„Možnost hrát extraligové zápasy co nejdřív jsme samozřejmě uvítali. Hlavně fakt, že se zase můžeme připravovat na domácím ledě Werk Areny,“ uznala tisková mluvčí předního hokejového klubu v zemi Dita Ondrejková.

Oceláři se dosud připravovali na ledě v polském Těšíně, což sice není časově náročná záležitost, ale logisticky to zádrhel v programu byl. Hlavně pro kustody, kteří museli propocené dresy a výstroj převážet zase zpátky do Třince. Navíc komfort Werk Areny je zkrátka tuzemský nadstandard.

Ale k věci – jak Oceláři vnímají možnost zapojit se zase do klasického sportovního režimu s vrcholem v podobě extraligových zápasů? „Jen pozitivně. Z úterních výstupů představitelů NSA vyplynulo, že si budeme moci žádat o výjimku pořádání sportovní akce ve Werk Areně u krajské hygienické stanice, a HC Oceláři Třinec jsou samozřejmě připraveni splnit veškeré podmínky pro konání zápasu v hale,“ uvedla Ondrejková.

Na specifikaci těchto podmínek jednotlivé kluby ještě čekají, ale během středy se je jistě dozví. Součástí hygienických opatření nutných pro opětovné spuštění soutěže, bude pravidelné testování, přičemž o peníze tolik nepůjde. „Už v létě jsme neváhali podrobit se testování, protože na bezpečnosti všech lidí, kteří se podílejí na organizaci utkání, nám záleží,“ upozornila Ondrejová s dodatkem, že na upřesnění četnosti testování se ještě čeká.

„My jsme každopádně připraveni na všechny varianty. Ať už půjde o testování před každým utkáním, nebo co dva dny. Na upřesnění čekáme, stejně tak na informaci, jestli si je budeme muset hradit sami nebo testy poskytne agentura. S nadsázkou řečeno jsme připraveni hrát už ve čtvrtek,“ usmívá se Ondrejková.

„Navíc nyní, kdy de facto většina mužstva A-týmu už nemoc Covid-19 prodělala, by hráči neměli být svému okolí vůbec nebezpeční,“ připomněla fakt, že Oceláři mají koronavirovou nákazu za sebou. Podobně jako jiné extraligové celky. Takže nic nebrání tomu, aby se třeba už v sobotu a neděli hrálo.

A v tuto chvíli to skutečně vypadá na to, že se v sobotu v Třinci hrát bude. Oceláři by měli od 15 hodin hostit brněnskou Kometu.