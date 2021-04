Přitom první branku si mohli připsat hosté ve 13. minutě, kdy dostali Bičevskisem puk za Kacetla, ale trenér Třince Václav Varaďa si vzal trenérskou výzvu a na základě videa byl gól odvolán. Proti pravidlům se provinil Jan Stránský, který brankáři Ocelářů překážel v jeho území.

Domácí mohli udeřit vzápětí, kdy Rodewald po svém úniku orazítkoval tyč. Prosadit se nepodařilo ani dvojici Kotala – Šťastný v závěru první dvacetiminutovky.

Druhá třetina byla dlouho ještě opatrnější, solidní možnost měl Dravecký, velkou šanci pak Hrňa, či Špaček, ale nikdo neskóroval.

Brankář Jan Růžička byl bezchybný i v úvodu třetí části, nejprve zlikvidoval příležitost svého jmenovce Martina a vzápětí i Petra Vrány. Posléze se Třinci naskytla minutu a půl dlouhá přesilová hra pět na tři, v níž měl obrovskou šanci Bičevskis, který uháněl na Kacetla, ten chytil a nedlouho poté na opačné straně skóroval Martin Růžička. Následovalo vyloučení kouče hostů Pavla Patery, jemuž se - stejně jako v první třetině neuznání gólu jeho týmu - opět nelíbil verdikt sudích, kteří podle něj přehlédli faul na Bičevskise a nenařídili trestné střílení.

Hned nato mohl náskok Třince navýšit Vrána, ale netrefil, na opačné straně zaměstnal Kacetla Kotala. V závěru pomohla slezskému celku dvakrát branková konstrukce. Navíc Bruslaři dostali i početní výhodu, šanci měli Šťastný či Kotala, ale Kacetl včas zasáhl a dotáhl tým do finále. To vše potvrdili trefami do prázdné branky Marcinko s Hrehorčákem.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. M. Růžička (M. Špaček), 60. Marcinko, 60. Hrehorčák. Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4, navíc Patera (Mladá Boleslav) do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 4:3.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.