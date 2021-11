Oceláři spustili nový web, který je plný historických statistik a zajímavostí. Na adrese statistiky.hcocelari.cz všichni milovníci čísel a statistik najdou vše od ročníku 1995/96 až do současnosti.

Za vznikem projektu stojí dlouholetý redaktor Ocelářů Michal Samiec, který má už dvanáct let na starost vedení statistik třineckých hokejistů. Během vytváření unikátní databáze spolupracoval s analytikem Ostravské univerzity Janem Jurášem.

„Mým snem je vybudovat databázi, jakou mají všude v NHL. Takovou, ve které na pár kliků zjistíte kdejakou statistickou perličku z celé historie. Aplikaci, ve které si můžete vyklikat historii oblíbeného týmu, určitou historickou epochou nebo oblíbeného hráče a zjišťovat si o nich statistické zájímavosti. Takže pro mě - milovníka sportovních statistik - je NHL velkou inspiraci, tam si totiž ve statistikách experti přímo libují,” uvedl Samiec pro web Ocelářů.

Portál, který Třinec spustil, je v českém hokejovém prostředí unikátní. „Mým snem je vybudovat databáze, jaké fanouškům a novinářům nabízí hokejová soutěž v zámoří. V tuto chvíli spouštíme základní verzi, kterou budeme nadále zlepšovat. Už teď vím, že bych postupem času chtěl zabudovat třeba porovnání našeho týmu, jakým způsobem stárne nebo mládne v průběhu jednotlivých sezon, případně porovnávání dlouhodobých výsledků v rámci daného období. Jinými slovy, jestli je pravda, že na třinecký tým po Novém roce pravidelně přichází plesová sezona,” dodal Samiec.

Díky novému projektu se zpřístupnila veškerá třinecká nasbíraná statistická data. K vidění jsou individuální hráčské statistiky s rozlišením na data za základní část, play-off a celkově. Prostudovat můžete i týmové statistiky porovnávající jednotlivé sezony z hlediska úspěšnosti, výher nebo třeba návštěvnosti domácích zápasů v základní části. A taky data o vzájemných zápasech s ostatními extraligovými týmy. „Jednotlivé moduly jsou opatřeny filtry, takže si se statistikami můžeme hrát - seřazování, filtrovat různé sezony, fáze sezony, různé posty hráčů a podobně. To znamená, že na pár kliků fanoušek nebo novinář zjistí, který hráč hraje nejvíc od chvíle, co tým přebral jako hlavní trenér Václav Varaďa, a který je pod ním nejproduktivnější. Nebo kolik Slováků nebo třeba Rusů tady hrálo a jak byli produktivní. Nebo kdo je nejproduktivnějším obráncem pravákem v základní části, protože to zjistí aplikací filtrů na individuálních statistikách hráčů," prohlásil Samiec.