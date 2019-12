Ve čtvrtfinále slavného Spengler Cupu zdolali v neděli ruskou Ufu 3:2 a mohou se těšit na semifinálový pondělní večerní duel se švýcarskou Ambri-Piottou.

Zdá se, že Třinečtí se v Davosu postupně rozjíždějí a nacházejí ztracenou formu. „Začínáme střílet góly. Navázali jsme na výkon proti Davosu a zvládli tohle obrovsky těžké utkání,“ hlásil spokojeně po utkání jeden z třineckých trenérů Jiří Raszka.

Za tónů legendárního Karla Gotta linoucích se z kabiny si pochvaloval, jak se Oceláři připravili takticky. „Rusové mají silné individuality v útoku, hlavně v tom prvním. Naopak v obraně jsou zranitelnější a toho jsme chtěli využít. V první a třetí třetině jsme hráli výborně, ve druhé jsme přežili oslabení a tlak Ufy, tady musím ale kluky vyzdvihnout, jak to odbránili a jak neustále makali. Pořád jsme si vytvářeli šance, šlo znát, jak kabina zápasem hrozně žila,“ přibližoval Raszka.

Trenéři na týmu jasně viděli, jak hráči chtějí ruský tým porazit. „Silou vůle a odhodláním jsme to nakonec dokázali,“ radoval se z úspěchu Raszka.

Ocelářům pomohl i kuriózní gól Matěje Stránského, který z hloubi pole nahodil puk na ruskou bránu a stejně jako spoluhráči odjel střídat. Puk ani nemířil na branku, pouze metr vedle a ruský gólman Karejev si pro něj jel, jenže puk se od ledu nezvykle odrazil do strany a nabral směr brána, čemuž už překvapený Karejev nedokázal zabránit.

„Já myslím, že ten gól nikdo z nás neviděl,“ smál se Raszka. „Já jsem si zrovna psal poznámku do notýsku a najednou na sebe všichni na střídačce koukáme, co se stalo?“ dodal.

Stejně jako proti Davosu si pak vítězný gól připsal sedmatřicetiletý Rostislav Martynek. Ten už ve svém věku snad ani nečekal, že bude oporou extraligového týmu! Jenže hraje skvěle. Výborně bruslí, střílí důležité góly. „Já ani nejsem střelec. Je to i o štěstí,“ usmíval se po vítězném utkání Martynek. „Byl to zatím nejdůležitější zápas turnaje. Od začátku do konce jsme šli za výhrou, byli hladovější, semifinále jsme chtěli prostě víc,“ ohlížel se za utkáním.

Teď čeká Oceláře švýcarská Ambri-Piotta, která má v Davosu velkou podporu svých fanoušků. Klubový „kotel“ čítá okolo tisíc hlav, atmosféra na zápasech týmu bývá úžasná. „Bude to asi hukot, ale těšíme se na super atmosféru. Postup do semifinále je velký úspěch a my se na zápas opět připravíme tak, abychom jej zvládli co nejlépe,“ slíbil Raszka.

Oceláři Třinec – Salavat Ufa 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Polanský (Adamský), 21. M. Stránský (Dravecký), 51. Martynek (Chmielewski) – 22. Kručinin (Gimatov), 36. Baškirov (Pimenov). Rozhodčí: Salonen, Stricker – Schlegel, Šišlo. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 5606.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Zahradníček, M. Adámek, Hrachovský – Dravecký, Marcinko, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Chmielewski – Kofroň, Mikulík, Szturc – Hrňa. Trenéři: Zadina a Raszka.