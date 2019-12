Odchovanec Vsetína přichází k Ocelářům v situaci, kdy Třinec opustil Patrik Bartošák a mužstvu zbyli dva mladí gólmani Petr Kváča (22) a Nick Malík (17).

„Oba mají svou kvalitu, nicméně by bylo fajn, aby se měli od koho učit, jako se kdysi učil Šimon Hrubec od Petera Hamerlíka. Proto jsme hledali někoho zkušeného, kdo dokáže být i dobrým rádcem a učitelem, což Kuba splňuje,“ poznamenal k transakci sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

„Abych řekl pravdu, tak jsem ještě nezažil, aby byl mezi mnou a mým kolegou takový věkový rozdíl. Uvědomuji si, že stárnu, to je blbé,“ zasmál se třiatřicetiletý Štěpánek, který naposledy chytal před měsícem v Pardubicích.

I proto nezačne v brankovišti Třince hned, ale půjde se rozchytat na pár zápasů do prvoligového Frýdku-Místku. Po získání tréninkové a zápasové praxe se přesune do Třince, kde podepsal prozatímní kontrakt do 15. ledna.

Štěpánek má kromě světového zlata doma i titul ze švýcarské nejvyšší soutěže v dresu Bernu, kromě toho chytal také ve Finsku (Rauma) a v KHL (Slovan Bratislava, Čerepovec, Lev Praha, Petrohrad).

„Nejsem konfliktní člověk. Přišel jsem, abych byl součástí týmu. Věřím, že když nějakou šanci dostanu, tak ji chopím za pačesy, ale když budou chytat mladší kluci – a budou chytat výborně – urážet se nebudu. Nejsem ten typ, co by někomu házel klacky pod nohy,“ uvedl ke svému příchodu Štěpánek.