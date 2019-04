Jestliže se před vypuknutím série skloňovala únava z náročnějšího programu Plzně, pak na ledě nebyla vůbec znát. Hráči Škody skvěle bruslili a pokrývali třinecké útočníky.

Výjimkou byla hned druhá minuta, kdy se ve velké šanci objevil Polanský, na Frodla ale nevyzrál.

Plzeň v 11. minutě proměnila přesilovku a šla do vedení. To o pět minut později navýšil po individuální akci Gulaš.

Druhá část nabídla Ocelářům přesilovku 5 na 3, ani z té ale domácí neskórovali, pak ani z další přesilovky a po jejím skončení inkasovali potřetí. Trefil se Kovář.

V poslední části si pak už Západočeši jen zkušeně pohlídali výsledek. Naději dal domácím z trestného střílení snajpr Martin Růžička, jenže zanedlouho se znovu prosadil Kovář a hosté se ujali zaslouženého vedení v sérii.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Dobře jsme začali, měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili. Nelepilo nám to. První tři branky jsme dostali po našich hrubých chybách, které by se nám stávat neměly. Zápas byl sice i za stavu 0:2 hratelný, trefili jsme tyčku, nevyužili jsme přesilovou hru. Soupeř z přečíslení čtyři na jednoho dal gól do prázdné brány a tím nám malinko vzal vítr z plachet. Ve třetině jsme proměnili nájezd Martinem Růžičkou, ale z naší strany to nebylo vydařené utkání. Věřím, že zítřejší zápas i výkon bude jiný.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, využili jsme přesilovou hru. První třetina se nám povedla, proměnili jsme šance a vedli jsme 2:0. Ve druhé třetině jsme přidali gól, který nás uklidnil, protože známe sílu soupeře. Asi klíčové bylo, že jsme přežili oslabení pět na tři. Kluci to skvěle odbránili. Věděli jsme, že Třinec nic nevzdá, třetí třetina je důležitá. Pro nás smolný nájezd, nicméně jsme přidali čtvrtý gól a už jsme si zápas pohlídali. První bod se nám povedl.“

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 45. z tr. stř. Růžička – 11. Kracík (Jones, Indrák), 16. Gulaš (Kovář), 34. Kovář (Gulaš, Straka), 50. Kovář (Gulaš). Rozhodčí: Hodek, Kika – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5161. Stav série: 0:1.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Růžička – Werek, Novotný, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Plzeň: Frodl – Moravčík, Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Kovář, Gulaš – V. Němec, Kracík, Indrák – Kantner, Nedorost, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Trenér: Čihák.