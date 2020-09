V úvodním finále totiž ve Werk Areně přehráli Pardubice 3:0, takže do sobotní odvety na pardubickém ledě si povezou slibný třígólový náskok.

Třinec i Pardubice se dostaly do finále poté, co se v táborech jejich semifinálových protivníků (Plzně a Liberce) objevil koronavirus, který poslal soupeře do karantény a semifinále se tudíž nekonala.

Třinec tedy vyzval Pardubice ve finále a úvodní utkání zvládl mistrně. Velkou zásluhu na úspěchu má brankář Jakub Štěpánek, jemuž sice dvakrát během zápasu pomohla tyč, ale Štěpánek si čisté konto zasloužil, neboť chytal znamenitě. Za stavu 0:0 dokonce vychytal Mandátovi trestné střílení.

Oceláři byli celý zápas aktivní, hnali se do útoku, skvěle forčekovali a poctivě se vraceli i dozadu. Pardubice hrály také velmi dobře, nezklamné to znamení, že extraligová sezona pomalu klepe na dveře.

Skóre utkání otevřel Filip Zadina a těsné vedení Oceláři drželi do 50. minuty, kdy jej v přesilovce navýšil Miloš Roman. Skóre pak uzavřel Martin Růžička.

Zdroj: Petr Rubal

„Hráli jsme velmi dobře. Vytvořili jsme si spoustu šancí, které ale zůstaly nevyslyšeny. I když ve druhé třetině mohlo být po tyči srovnáno. Stejná situace nastala ještě ve třetí třetině, kdy měli hosté úplně prázdnou bránu a trefili tyčku. Z našeho pohledu jsme zápas zvládli velmi dobře takticky. I Pardubice hrály slušný hokej, podržel je brankář. Myslím si, že na začátek září se hrál oboustranně velmi dobrý zápas. Máme do odvety solidní náskok, ale sport je nevyzpytatelný,“ hodnotil duel trenér Třince Václav Varaďa.

Pardubický kouč Milan Razým viděl zápas takto: „Domácí byli jasně lepší a ukázali, v čem je jejich síla. Lépe se pohybovali a od toho se odvíjela jejich herní i střelecká převaha. Nicméně po dvou třetinách byl stav 1:0 pořád přijatelný výsledek. Paradoxně největší šance jsme měli v oslabení, blízko ke gólu jsme měli i z trestného střílení a v situaci dva na jednoho. Do třetí třetiny jsme si řekli, že musíme zlepšit organizaci hry. Bohužel se nám do ní vkradla, nevím zda nervozita, asi spíše únava z dlouhé přípravy, a rozpadl se nám trochu systém hry. Začali jsme dělat nesmyslné věci v obranném pásmu, a tak kvalitní tým, jakým je Třinec, to potrestal dalšími dvěma góly. Ale byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál. Naděje je vždy, ale ztrácet proti tak silnému týmu tři góly, to je hodně.“

Oceláři Třinec – Dynamo Pardubice 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. F. Zadina (Jašek, Marcinko), 50. Miloš Roman (M. Stránský), 52. Martin Růžička (M. Stránský). Rozhodčí: Hradil, T. Veselý – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galviņš, Kundrátek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Jašek, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – A. Raška. Trenér: Varaďa.