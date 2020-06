Oceláři byli nasazeni do prvního ze dvou košů, takže mohli narazit na papírově „slabší“ soupeře typu Cardiff, Stavanger či Aalborg. Jenže je z toho šampion země, která se letos jako jediná přes pandemii koronaviru v Evropě dohrála. Junosť slavila po finálové sérii 4:2 nad Soligorskem a zajistila si opět místo mezi evropskou elitou.

Devítinásobný mistr své země se Champions Hockey League zúčastní počtvrté za posledních pět let. Poprvé to bylo v sezoně 2016/17, kdy za sebou nechal ve skupině mimo jiné Mladou Boleslav. V sezoně 2018/19 Junosť ze skupiny nepostoupila, avšak loni už opět ano a znovu na úkor českého týmu, konkrétně právě Ocelářů.

„Pamatujeme si to všichni moc dobře, odehráli jsme s Minskem dva těžké duely a především ten v Bělorusku byl pro nás hodně smolný. Měli jsme spoustu vyloučených, což nám situaci zkomplikovalo. Na můj vkus soupeř hodně provokoval, dostával se nám pod kůži, z čehož v Minsku rezultovaly jejich časté přesilovky. Z toho si musíme vzít ponaučení a letos to zvládnout lépe, ideálně tak, jako jsme to zvládli v domácí odvetě, kde jsme vyhráli výrazným rozdílem,“ plánuje trenér Třince Václav Varaďa.