Oceláři se ve skupině D poměří s finskými Pelikány z Lahti, šýcarským Lausanne a běloruským týmem Junosť Minsk.

Jak los komentoval sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek? „S losem jsme celkově spokojeni. Přáli jsme si po předchozích cestách strávených zejména po severní Evropě drobnou změnu, což se povedlo. Věřím, že nové destinace budou lákavé i pro naše fanoušky. Co se týče sportovního úspěchu, pevně věřím, že je v našich silách postoupit do další fáze soutěže,“ poznamenal Peterek.

A co říci k soupeřům? Lausanne je bronzový tým švýcarské ligy, který na medaile dosáhl ve své soutěži po více než padesáti letech. „Je to město, kde se uskuteční příští mistrovství světa, takže naši fanoušci se můžou podívat do dějiště příštího světového šampionátu už cirka půl rok dopředu. Kvalitu jistě budou mít, celá švýcarská liga je nesmírně kvalitní, na probíhajícím mistrovství světa na Slovensku je hned sedmnáct zástupců z jejich ligy. Bude to těžký soupeř,“ tipuje Peterek.

Ještě silnější by měli být Pelikáni z Lahti. „Bylo jasné, že jednomu ze skandinávských soupeřů se nejspíš nevyhneme. Dostali jsme tým, který vede z pozice trenéra dřívější vítěz Stanley Cupu Ville Nieminen,“ upřesnil k finskému sokovi Jan Peterek. Lahti je známé spíše coby pořadatel mistrovství světa v klasickém lyžování. „Nicméně z hokejového hlediska bude nesmírně houževnatým soupeřem. Vždyť všech pět předchozích ročníků Ligy mistrů ovládly týmy ze severu Evropy. A je to určitě i atraktivní protivník pro naše fanoušky,“ doplnil Peterek.

Posledním soupeřem je druhý klub z hlavního města Běloruska – Junosť. „To je pro nás docela neznámá, ale víme, že běloruský hokej je kvalitní a že jeho vlajkovou lodí je Dinamo Minsk, které hraje v KHL. Junosť hraje domácí soutěž. Minsk jako takový bude pro naše fandy velká výzva, ale není to tak dávno, co se v Bělorusku konalo mistrovství světa a můžu říct, že město Minsk je opravdu krásné,“ uznal Jan Peterek.