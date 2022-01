Třinec ale zabral a začala přestřelka. Na ukazateli svítil stav 3:3 a poté i 4:4. Ten platil i po šedesáti minutách, a tak se šlo do prodloužení.

„Dvě třetiny byly hodně živelné, dělali jsme věci, které jsme nikdy nedělali, jako třeba špatná střídání. Kluci nebyli soustředění a byli za to potrestaní. Ale vyplynulo to ze hry, ze zápalu, v jakém jsou,“ řekl po zápase asistent třineckého kouče Varadi Marek Zadina.

V prodloužení nejprve zahrozil domácí Gulaš a pak na druhé straně Chmielewski. Oba gólmani vytáhli několik výborných zákroků, vítězná branka ale nakonec padla. V závaru před třineckou brankou se nejlépe zorientoval Valský a Motor vyhrál 5:4.

„Až v poslední třetině už to byla hra, kterou jsme chtěli a kterou běžně předvádíme. Neměly by se nám stávat špatné úvody. Když soupeře pustíte do vedení, stojí to spoustu sil,“ dodal Zadina.

HC Motor České Budějovice – HC Oceláři Třinec 5:4 (2:1, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Vondrka (Beránek, Hanzl), 12. Koláček (Chlubna, Percy), 22. Hanzl (Pech, Štencel), 35. Hanzl (Percy, Štencel), 65. Valský (Štencel, Pech) – 17. Hrňa (Růžička, Doudera), 29. Růžička (Doudera, Vrána), 31. Chmielewski (TS), 43. Roman (Dravecký). Rozhodčí: Hradil, Pilný – Frodl, Bohuněk. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Třinec: Mazanec (Kacetl) – Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Adámek – Daňo, Vrána, Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Nestrašil, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Dravecký – Kofroň. Trenér: Varaďa.