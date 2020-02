Ocelářům se na Litvínov daří, vyhráli posledních třináct vzájemných utkání, leč ve středu padla kosa na kámen. „Utkání dost ovlivnil náš špatný vstup, kdy jsme inkasovali dva laciné góly a vůbec v našem podání ta první třetina nebyla dobrá,“ uznal asistent trenéra Varadi na ocelářské střídačce Marek Zadina.

Hosté si ke svému výkonu v kabině něco řekli a do druhé části naskočili jako vyměnění. „Začali jsme lépe forčekovat, bruslit, měli tlak a z něj plynuly dva góly. Bohužel stav 3:2 jsme nedorovnali a pak po naší chybě dostali zřejmě klíčový gól na 4:2,“ ohlížel se Zadina za utkáním.

S jeho slovy souhlasil i autor druhé třinecké trefy Erik Hrňa. „Ta čtvrtá branka nás zase srazila. Když jsme dokázali korigovat na rozdíl branky, čekal jsem, že srovnáme, ale Litvínov ukázkově bojoval, doslova to na svém brankovišti umlátil, a pak nám zase odskočil na dvě branky. Tohle asi rozhodlo, byť jsme se samozřejmě pořád hnali za vyrovnáním,“ poznamenal Hrňa.

V poslední části si Chemici drželi náskok zodpovědnou obranou. „Vedli, byli na koni. Dobře si hlídali střední pásmo a my se k nim moc nedostali,“ uznal Zadina.

Asistent trenéra Kýhose, litvínovský Jindřich Kotrla, mohl být spokojen. „Začali jsme dobře, pak přišla pasáž, kdy nás Třinec dostal pod tlak, protože jsme se nehýbali, ale celé jsme to zlomili tím čtvrtým gólem a tlak Třince opadl. Třetí část jsme už zvládli takticky,“ pochvaloval si.

Erik Hrňa viděl ve hře obou týmů jasný rozdíl. „Litvínov hrál celých šedesát minut, my bohužel jen patnáct. Stav 0:3 se špatně otáčí, přesto jsme srovnat mohli,“ zalitoval znovu osudové čtvrté branky.

Oceláři nyní zůstávají na severu Čech a pak se vypraví do Karlových Varů, kde je čeká páteční duel. „Soupeř hraje hodně bruslivý hokej, pěkný pro diváka. Pro nás to bude velmi důležité utkání, protože Vary jsou blízko nás v tabulce a my jsme jim v posledních dvou zápasech nijak neodskočili. Musíme už konečně zabrat, víc se tlačit do brány, jako dneska Litvínov,“ má jasno Erik Hrňa.

Verva Litvínov – Oceláři Třinec 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Pospíšil (Kudla), 18. Mahbod (Baránek), 22. Baránek (Kudla, Gerhát), 37. V. Hübl (Pospíšil), 54. Kudla (Trávníček) – 31. Dravecký (Adamský, Zahradníček), 33. Hrňa (Marcinko, Chmielewski). Rozhodčí: Svoboda, Hradil – Frodl, Rampír. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 4578.

Třinec: Kváča (22. Štěpánek) – Gernát, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Novotný, Dravecký. Trenér: Varaďa.