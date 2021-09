Třinec : Kacetl – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Daňo, Marcinko, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Ve druhé třetině snížil Marcinko, ovšem závěr prostřední periody byl hodně divoký. V 39. minutě totiž udeřil litvínovský Kudrna, ale devět vteřin před sirénou vrátil Třinec do hry Daňo.

„Hosté na nás vletěli, měli jsme problémy s jejich pohybem a v první třetině jsme se nebyli schopni dostat do nějaké kloudné šance. To, že jsme prohrávali 0:2, nám ukázalo, že musíme přidat a ve druhé i třetině jsme je tlačili,” prohlásil třinecký kouč Václav Varaďa.

Třinec v minulém kole padl v Plzni a moc dobře nevstoupil ani do úterního duelu s Litvínovem. Hosty poslal už v osmé minutě do vedení Lukeš a v samém závěru první třetiny přidal další gól Vervy Estephan.

