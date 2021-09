Slezané sice po brance Záborského prohrávali, v závěru první třetiny ale vyrovnal Marinčin. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, po naší chybě šel ale soupeř do vedení,” uvedl asistent domácího trenéra Varadi Marek Zadina.

Ve druhém dějství proměnil trestné střílení Růžička a domácí v prostřední periodě nasypali soupeři ještě tři další branky. „Druhá třetina byla z naší strany velmi dobrá. Vytvořili jsme si hodně šancí a ty jsme dokázali proměnit. Kluci se uklidnili a dostali jsme se na koně,” řekl Zadina.

Třinečtí přidali dvě branky i v poslední třetině a vyhráli vysoko 7:2. „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání sezony. Byl to organizovaný výkon, kluci plnili to, co měli. Začali jsme domácí sérii zápasů dobře a teď se připravíme na pátek, kdy nás čekají Karlovy Vary, tedy další těžký soupeř,” dodal Zadina.

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Marinčin (A. Nestrašil), 24. Martin Růžička (TS), 29. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 31. Marcinko (Hrňa, Šedivý), 36. Martin Růžička (Hrňa), 46. Hrňa (Marcinko, Šedivý), 50. A. Nestrašil (D. Musil) – 12. Záborský (Filippi), 37. Ordoš (A. Najman). Rozhodčí: Šír, Vrba - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 396.

Třinec: Mazanec – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Třinec: Varaďa.