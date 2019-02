Třinec /FOTO/ – Páteční extraligové kolo nepřineslo hokejistům Třince moc pozitiv. Spíš naopak. Po porážce 2:5 na Hané ztrácejí Oceláři na vedoucí Liberec už čtyři body.

Bílí Tygři totiž vyhráli v Pardubicích, zatímco Třinec v Olomouci spíš doháněl. Na úvodní gól Vojtěcha Tomečka ještě rychle odpověděl Martin Růžička z trestného střílení, Vladimír Svačina pak dostal Slezany ve druhé části na chvíli do vedení, ale ještě do přestávky srovnal František Skladaný a pak už stříleli jen domácí Kohouti.

„Hráče musím pochválit, předvedli výborný výkon. Myslím, že jsme byli trošku lepší. Před reprezentační přestávkou je to pro nás vzpruha, neboť Třinec má výborné výsledky a lepší postavení v tabulce. Hokej, co předvádí, je pěkný. Pro nás jsou tři body důležité i pro naše sebevědomí. Přesně takový zápas, ve kterém jsme konečně dali víc gólů, jsme potřebovali,“ radoval se z výhry olomoucký kouč Jan Tomajko.

Asistent třineckého kouče Václava Varadi Marek Zadina uznal, že výkon mužstva nebyl optimální. „První polovinu zápasu jsme se ještě drželi našeho plánu. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Vyrovnali jsme, dostali se do vedení. Bohužel od třicáté minuty se to začalo lámat. Na modré čáře jsme nejprve ztratili kotouč a soupeř šel do protiútoku. Dostali jsme gól na 2:2. Po dvou třetinách jsme prohrávali, samozřejmě jsme se tlačili do útoku a chtěli srovnat, z čehož ale pramenily chyby. Olomouc se ve třetí třetině dostala na koně a zápas dohrávala v euforii. Hráli úplně jednoduše a my jsme to jen vyhazovali ven. Pak už bylo těžké dostat se do zápasu,“ shrnul nevydařený duel ze strany Ocelářů Marek Zadina.

Premiéra v novém dresu zhořkla nejčerstvější posile klubu Pavlu Kantorovi, který přišel do Třince teprve ve čtvrtek.

HC Olomouc – Oceláři Třinec 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. V. Tomeček (Handl), 29. Skladaný (J. Galvas, Mráz), 40. J. Galvas, 55. z tr. stř. Irgl, 56. Jergl (J. Knotek) – 9. z tr. stř. Martin Růžička, 27. Svačina (Gernát, Chmielewski). Rozhodčí: Lacina, Obadal – Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 3 691.

Třinec: Kantor – M. Doudera, Roth, Gernát, Matyáš, Galvinš, D. Musil, M. Adámek – Werek, Marcinko, Hrňa – Dravecký, P. Vrána, Martin Růžička – M. Kovařčík, Polanský, O. Kovařčík – Chmielewski, Hladonik, Svačina. Trenér: Varaďa.