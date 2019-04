Oceláři předvedli v úvodu utkání aktivitu a vytvořili si šance. Na jejich ofenzivní choutky ale odpovídali Západočeši stejně a k vidění byl zajímavý hokej.

Jako první se střelecky prosadil domácí mladík Pour, takže Slezané stejně jako v předešlých pěti zápasech série inkasovali jako první!

Branka Indiány povzbudila a do konce třetiny tahali za delší konec provazu. Hrubec v brance Ocelářů byl ale pozorný a další gól za svá záda už do první sirény nepustil. Stejně jako Frodl na druhé straně, který byl v permanenci spíš v prostředním dějství.

To už gólových šancí ubylo. Největší šanci hostů zahodil kapitán Adamský, jehož zakončení Frodl zlikvidoval lapačkou. Následně se potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš. Plzeň udeřila v přesilovce, když se po individuální akci prosadil Indrák.

Domácí hájili náskok, Třinec bušil do jejich obranných vrat marně. Velkou příležitost zdramatizovat zápas měl Růžička, skvělý Frodl se ale stihl přesunout a puk vyrazil. Až poté se Oceláři konečně dočkali. Z dorážky upravil Polanský na 2:1.

Víc už toho Třinečtí nestihli. Plzeň je kromě šance Gernáta k ničemu podstatnému nepustila a v poslední minutě upravil na konečných 3:1 pro Škodu zkušený Gulaš.

„Výsledek nás všechny mrzí. Začátek jsme neměli špatný, párkrát tam puk poskakoval na brankové čáře, ale nepodařilo se nám dát ten potřebný vstupní gól,“ zalitoval trenér Ocelářů Václav Varaďa. „Domácí si pak pomohli přesilovou hrou, dostali se do tempa. My jsme špatně rozebrali situaci v obranném pásmu a první gól dostali my. Jako v celé sérii. Vždy inkasujeme první,“ dodal otráveně.

Plzeňský trenér Ladislav Čihák si naopak úvodní trefu pochvaloval. „Dařilo se nám být aktivní, dobře bruslit a napadat. Vedení nás samozřejmě uklidnilo. Když jsme odskočili na 2:0, bylo to ještě lepší, ale věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Měli jsme dobré pasáže, ale i takové, které byly z našeho pohledu nervózní a zbytečně jsme ztráceli puky,“ upozornil Čihák.

Oceláře tentokrát brzdila slabší koncovka. „Domácí velmi dobře bruslili, moc jsme tam toho neměli,“ připustil Varaďa. Opět ocenil, že jeho tým příkladně bojoval i za nepříznivého stavu 0:2. „Kluci nic nebalili a vytvořili si v poslední třetině dobré šance. Možná i trochu smolně jsme nesrovnali. Cítili jsme, že by to tam mohlo padnout,“ zalitoval kouč Třince při vzpomínce na herně vydařenější třetí část utkání.

„V době, kdy Třinec snížil na rozdíl branky, jsme byli pod tlakem a hosté byli na koni,“ všiml si Čihák. „Tam bylo důležité ustát ty dvě tři minuty a zase se vrátit k naší hře. Což se dařilo. Snažili jsme se opět hrát víc na puku. Nakonec jsme to ustáli, za což musím celý tým pochválit. Po psychické stránce to není snadné, když jste zápas od vyřazení,“ poznamenal.

Teď už budou jeden zápas od konce sezony i od postupu do finále oba celky. „Takový je sport, semifinále nenabízí jednoduché zápasy. Je to velmi vyrovnané a rozhodne až sedmé utkání, na které se nachystáme. V pondělí se rozhodne, kdo půjde dál,“ zakončil Václav Varaďa.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Pour (Gulaš, Čerešňák), 36. Indrák (V. Němec), 60. Gulaš (Jan Kovář) – 50. Polanský (Adamský). Rozhodčí: Pešina, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 6116. Stav série: 3:3.

Třinec: Hrubec – Gernát, Dravecký, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Werek – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenér: Varaďa.