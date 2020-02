Zápasu předcházel povedený ceremoniál na počest českým vojákům, ostatně domácí také odehráli utkání ve speciálních „vojenských“ dresech, ale Třinec na to nebral zřetel a šel si cílevědomě za třemi body.

Oceláři na Hané rychle vedli, v polovině utkání dal pojistku na výsledek Martin Růžička a to Slezanům stačilo. Skvělá defenziva slavila úspěch. Přestože Olomouc na prahu poslední části snížila, víc už jí Oceláři v čele se skvěle chytajícím Štěpánkem nedovolili a poslali soupeře definitivně do předkola play off.

„Na začátku utkání nám pomohl takový lacinější gól, ale dodal nám trochu sebedůvěry, navíc proti soupeři, který hrajte teď dlouhodobě dobře. Čekali jsme tuhý boj, což se potvrdilo. Nebylo to tolik o hokejové kráse, ale zase tam bylo nasazení z obou stran a už to byl takový playoffový zápas,“ ocenil páteční podívanou trenér Třince Václav Varaďa.

Hanáci favoritovi jeho úlohu maximálně ztížili včetně branky, kterou rozhodčí po Varaďově trenérské výzvě správně neuznali. „Já jsem viděl píchnutí do betonu a ne do kotouče. Zkusil jsem proto výzvu. Věřil jsem, že by tam mohlo něco být. I Kuba Štěpánek avizoval, že by tam mohlo něco být. Nakonec nám bylo řečeno, že gólu předcházel drobný faul na brankáře. Nejspíš do masky,“ objasňoval Varaďa situaci u neuznané branky domácích na 1:1.

Asistent domácího trenéra Motáka Jan Tomajko dodal: „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, udrželi jsme si level z předchozích utkání. Ono s Třincem je těžké hrát a vyhrát. Dnes byl lepší v proměňování. My jsme hráli dobře hlavně do obrany, vepředu jsme se prosazovali těžce.“

HC Olomouc – Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 42. Klimek (P. Musil, Nahodil) – 6. Gernát (Růžička), 28. Růžička (Vrána, Gernát). Rozhodčí: Hodek, Kika – Kis, Lučan. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4723.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Kundrátek, Roth – M. Stránský, Vrána, Růžička – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Š. Novotný, Dravecký. Trenér: Varaďa.