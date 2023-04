/FOTOGALERIE/ Odpočatí, natěšení, zároveň v hlavách vítězná mysl. Aby ne, když play off postupují už od předkola a vyřadili největší favority Spartu a Pardubice. Hokejisté Třince stojí před branami svého pátého extraligového finále v řadě, jejich posledním soupeřem v sezoně bude ode dneška Hradec Králové. „Mužstvo je dobře nastavené,“ míní hlavní trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (Extraliga - 6. semifinále play-off, 12. 4. 2023) | Foto: Petr Rubal

Vítkovicím to nevyšlo, teď se jízdu Mountfieldu pokusí zastavit Slezané. A mají mu co vracet. Právě Východočeši je připravili v závěru základní části o čtvrté místo, Motákův soubor si tak musel cestu do vrcholného souboje ročníku klestit skrze předkolo.

„Jo, je to tak. Tam nám to uteklo, když jsme neměli optimální formu, a oni nás přeskočili. Ale to je za námi. Bylo to něco jiného, tohle je play off, jiná soutěž, a na minulost se nekoukáme,“ má jasno obránce Milan Doudera, který je také pamětníkem posledního vzájemného střetu ve vyřazovacích bojích.

V roce 2018 se radoval z postupu ze semifinále. Být však současným soupeřem Ostravané, bylo by to speciální pro hlavního trenéra Ocelářů Zdeňka Motáka, který ve Vítkovicích působil. „Derby by bylo pro fanoušky vynikající. Sám si pamatuji to finále z roku 2011,“ zmiňuje sérii, kdy Třinec vybojoval svůj první titul.

Co tak říká na Hradec? „Je to soupeř, který umí dobře kombinovat i bruslit. My se musíme vyrovnat s tím jejich pohybem,“ je si vědom Zdeněk Moták.

Nemalým zásahem do třineckých plánů je třízápasový trest pro Libora Hudáčka. Za napadení pardubického lídra Lukáše Sedláka dostal slovenský útočník v semifinále jen dvě minuty, disciplinární komise ho ale pro úvod finále vyřadila. „Chybět bude. Každá ruka noha je pro nás dobrá a zvlášť Hudy, který hrál play off velice kvalitně. Kdo ho nahradí, už víme,“ říká s tím, že představoval mírnější stopku.

„Je to po sérii, myslel jsem, že dostane jeden zápas. Tři jsou poměrně dost, ale hráči se musí chránit,“ uznává Zdeněk Moták.

Čtyřnásobní mistři si jsou vědomi řady dlouhých prodloužení v mezi Hradcem a Vítkovicemi. „Byl bych radši, kdybychom hráli normálních standardních šedesát,“ usmívá se se kouč nad otázkou rekordního duelu o délce 139 minut.

„My jsme připraveni víceméně na všechno. Budeme se snažit každý zápas urvat na svou stranu, ale stojí nám proti soupeř, který chce to stejné,“ uzavírá Zdeněk Moták.