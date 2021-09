Domácí Mountfield vstoupil do utkání lépe a po první třetině vedl díky brankám Oksanena a McCormacka 2:0. Slezané ale nesložili zbraně a v utkání se jim povedl parádní obrat.

Na začátku druhé třetiny snížil Nestrašil, jenž Slezany vrátil do hry. Parádní podívanou pak třinečtí předvedli v závěrečném dějství. Nejprve v padesáté minutě vyrovnal Hrňa a čtyři minuty před koncem vystřelil hostující výhru Miloš Roman, jenž šikovně tečoval Adámkovo nahození od modré čáry.

Mountfield v závěru vrhl všechny síly do útoku, zkusil i hru bez brankáře, Mazanec, jenž do Třince přišel právě z Hradce Králové, už ale žádný gól nepustil a Oceláři získali tři důležité body.

„Stálo nás to spoustu sil, ale ve druhé a třetí třetině jsme hráli poctivě, urputně a vybojovali si příležitosti. Nakonec jsme možná se štěstím vstřelili góly, které jsme potřebovali, ale já bych chtěl pochválit hráče, že za tím šli a celých čtyřicet minut věřili, že to můžeme dát,“ uvedl kouč Třince Václav Varaďa. „Nakonec možná krutě pro soupeře, ale pro nás to jsou skvělé tři body,“ dodal.

Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Oksanen (R. Pilař, McCormack), 20. McCormack (Smoleňák, Lalancette) – 22. A. Nestrašil (Marinčin), 50. Hrňa (Marcinko), 57. Miloš Roman (M. Adámek). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 109.

Třinec: Mazanec – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký (A), Hrňa. Trenér: Varaďa.