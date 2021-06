Důvodem je především politická situace v Bělorusku a s tím spojené starosti s cestováním a dalšími okolnostmi. „Vzhledem k posledním incidentům v Bělorusku i souvisejících reakcí a dopady na cestování do Minsku a opačným směrem, kdy již byla ohlášena přerušení letů, není předvídatelné, co bude následovat,“ uvedlo vedení soutěže.

„Zásadním předpokladem naší celoevropské soutěže je, aby týmy, fanoušci, partneři, sponzoři a všichni další aktéři mohli cestovat a být v bezpečí, což v současné době pro cestování do Běloruska a naopak bohužel není zajištěno. Nikdo ze zúčastněných stran aktuálně nemůže nic plánovat. Přitom potřebujeme znát jasné okolnosti, za nichž je možné soutěž odehrát a splnit povinnost vůči všem zúčastněným,“ doplnili představitelé Ligy mistrů.

Účast Minsku v soutěži se řešila i dříve, kdy švédský Leksand už před losem odmítl v případě zařazení Bělorusů do jeho skupiny, že by na Východ měl cestovat. Teď se bude Liga mistrů rozhodnout, jak naloží s volným místem. Jasno by mělo být v nejbližších týdnech.