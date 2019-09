Třinečtí tak navázali na skvělý večer českých týmů o den dříve. Liberec, Plzeň i Hradec své zápasy vyhrály, a na řadě byl dnes i český šampion.

Oceláři si byli vědomi svého špatného startu do soutěže a také faktu, že v případě neúspěchu by se jejich šance posunuly do oblasti utopie.

Svěřenci trenéra Václava Varadi si v prvních dvou kolech připsali „fotbalové“ výsledky, když ve Finsku prohráli 0:1, v Bělorusku 0:2. Co v tréninku změnili, aby v nové sezoně konečně skórovali? „Nabídl jsem do placu triko top scorera, protože nosit tento dres s žádným gólem mi přišla jako rarita,“ vtipkoval kapitán týmu Martin Adamský.

Dobrá nálada tedy Oceláře neopouští, což je fajn. S elánem skočili domácí i do páteční odvety s Lahti. Ačkoliv se snažili o aktivitu hned od úvodních minut, byli to hostující Pelikáni, kteří ve Werk Areně vedli. Oceláře opět brzdil počet vyloučených hráčů a na startu druhé periody by si na ně nejspíš nikdo nevsadil ani pětník.

Domácí ale potvrdili, že se nikdy nevzdávají. I když bylo skóre po dvou třetinách 1:3, na střelecké pokusy vedli 32:13! Patrik Bartošák, jenž ve 21. minutě nahradil mezi tyčemi svého kolegu Petra Kváču, který však ani za jeden finský gól nemohl, udržel nakonec čisté konto, neboť Třinec se dostal během třetí části neuvěřitelně do hry.

Za stavu 3:3 si finský trenér Vile Nieminen vzal oddechový čas, aby své svěřence na střídačce řádně „seřval“, jenže to ještě netušil, že hned za minutu dá Doudera vítězný gól Ocelářů. Ti dojeli zápas v obrovské euforii a nakonec pečetili výhru gólem do prázdné finské brány.

Pelikány z Lahti tak potkalo něco podobného jako v jejich domácím duelu se švýcarským Lausanne, kdy vedli 3:1 a 4:2, aby nakonec padli v nájezdech.

A Třinec? Ukázal přednosti, které jej zdobily v letošním play off, a které mužstvo posunuly k mistrovskému titulu. Obrovská touha po vítězství, bojovnost, obětavost. Návdavkem získali Oceláři jako bonus i lepší vzájemný zápas s Lahti, což může také rozhodovat.

Není divu, že byl třinecký trenér Václav Varaďa spokojen. „Můj tým měl špatný vstup do utkání, inkasovali jsme zbytečně po individuálních chybách, soupeř chodil do přečíslení. Ale nezlomila nás ani šťastná branka Lahti začátkem druhé třetiny. Kontaktní gól v závěru druhé části nás hodně posílil, najednou jsme ožili a vytvořili si řadu šancí. Celkově jsme ale stříleli často, aktivita nám nechyběla. Ve třetí části jsme diktovali tempo hry, kluci to odmakali a z toho pohledu je naše výhra zasloužená,“ pochvaloval si.

Oceláři Třinec – Pelicans Lahti 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 40. Kundrátek (Marcinko), 43. Hrehorčák (Hladonik), 46. Polanský (Adamský, Kundrátek), 48. Doudera (Stránský, O. Kovařčík) – 4. Tanus (Björninen), 11. Lahtinen, 21. Björninen (Ylönen, Jaakola). Rozhodčí: Stolc, Jeřábek – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Diváci: 3 868.

Třinec: Kváča (21. Bartošák) – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galviņš, M. Adámek, Gernát, F. Haman – M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík – Hrňa, Marcinko, O. Kovařčík – Chmielewski, Polanský, Adamský – Š. Novotný, Hladonik, Hrehorčák – D. Kofroň. Trenéři: Varaďa a Zadina.