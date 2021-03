V pátek to prostřednictvím on-line setkání s fanoušky a klubového vysílání Dračího studia, které nyní bude předcházet každému utkání Třince ve vyřazovacích bojích, prozradil sportovní ředitel Jan Peterek.

„Není to sice tentokrát setkání s fanoušky naživo a na zimáku, ale jako na každém z předešlých setkání s fanoušky se chci o nějakou perličku podělit. Mohu potvrdit, že jsme smlouvy prodloužili s Martinem Růžičkou i Petrem Vránou,“ ohlásil Peterek novinku okolo druhého nejproduktivnějšího hráče základní části nejvyšší soutěže a kapitána týmu s tím, že další složení kádru zatím rozebírat nechce.

„Máme před sebou play-off, nechci mluvit o příští sezoně,“ dodal.

Právě jeden z jmenovaných – Petr Vrána – byl pochopitelně objektem zájmu fanoušků, jak to vypadá s jeho návratem do zápasů. Kapitán mužstva totiž stále vstřebává tragickou událost, kdy zahynula jeho manželka. Proto také vynechal poslední tři zápasy základní části.

Z Peterkových slov však bylo patrné, že klub dá svému hráči dostatek času a netlačí ho, aby co nejdříve nastoupil. „Petr prochází těžkým obdobím, všechny nás to zasáhlo. Věřím, že se dá co nejdříve dohromady a klukům pomůže v play-off. Držíme mu palce, ať to zvládne. A těšíme se na něho,“ vzkázal Vránovi Peterek.