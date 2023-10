Hokejoví Oceláři neponechali nic náhodě. K 5. kolu základní části Ligy mistrů na sever Evropy odcestoval Třinec v nejsilnější sestavě s Markem Daněm, Richardem Pánikem, Martinem Růžičkou i s uzdraveným brankářem Ondřejem Kacetlem. A vyplatilo se! Úřadující čeští hokejoví šampioni včera v Norsku porazili domácího mistra země Stavanger Oilers 4:2 a jeho naděje na postup do šestnáctičlenné skupiny stále žije.

„Na to, že to byl první zápas po dvou měsících, jsem se cítil na ledě dobře. Že nemám nulu, to nevadí. My počítáme body, ty jsou to hlavní. Jen se prostě musíme vyvarovat špatných konců, zase jsme ho nezvládli tak, jak bychom chtěli,“ konstatoval třinecký brankář Ondřej Kacetl.

„Stavanger je výborný, je to norský mistr a poslední zápas v lize vyhráli 10:0. Velmi dobře bruslili, lítali po ledě, všechno házeli do branky. Hráli takový kanadský styl a jsme rádi, že jsme vyhráli. Nebylo to vůbec lehké utkání,“ dodala opora obhájce českého titulu.

Vše teď mají Oceláři ve svých rukou, záležet bude na jejich souboji s dánským Aalborgem, ve kterém mají ve středu 18. října výhodu domácí Werk Areny. Pokud tým trenéra Zdeňka Motáka vyhraje za tři body, zajistí si tím účast v play-off.

Liga mistrů – 5. kolo:

Stavanger Oilers – HC Oceláři Třinec 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 51. Trettenes z trestného střílení, 56. Ulriksen (Kissel, Trettenes) – 1. Daňo (Nestrašil), 15. Voženílek (Pánik, Polášek), 43. Marinčin (Smith, Dravecký), 59. Růžička (Voženílek, Pánik). Rozhodčí: Bakken, Christensen – Braten, Johansen. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Střely na branku: 39:28. Diváci: 2459.

Stavanger Oilers: Holm – Klavestad, Ulriksen, Ostby, Bourque, Bryhnisveen, Bjerke, Higson – Gran, Trettenes, Kissel – Karlsen, Strandborg, Hoff – Henriksen, Langan, Elvsveen – Mauldin, Dineen, Calik – Husebo. Trenér: Gjøse.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Jeřábek, Polášek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Růžička, Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána, Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký – Walega. Trenér: Moták.