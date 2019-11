Hokejisté Třince si v úterní dohrávce 15. kola s přehledem poradili s trápící se brněnskou Kometou 6:3 a přidali čtvrtou tříbodovou výhru v řadě.

Hostům nebyla nic platná ani změna trenéra. Na střídačku se postavil Libor Zábranský. Co mu zápas ukázal? „Že nás čeká hodně práce. Jak v obranném, tak v útočném pásmu. Ale věřím, že se to brzy spraví. Budeme na těch věcech pracovat. Kromě zbytečných faulů, které děláme opakovaně, a hlavně hloupých ofenzivních faulů nemám, co bych klukům vyčetl, protože se snažili,“ pravil po zápase.

Snaha se sice cení, ale Oceláři drželi celou dobu zápas pevně ve svých rukách. „Všechny zápasy v extralize jsou náročné, ale pochopitelně nás těší, že se nám teď daří a vyhráváme,“ byl spokojen jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Hosté včera jen dotahovali a vždy, když se nadechovali k něčemu většímu, protože do regulérního srovnání měli pořád daleko, uzemnil je Třinec dalším gólem. Nakonec se před zraky vítkovického trenéra Jakuba Petra příjemně naladil na zítřejší derby s Ostravany.

Utkání předcházela dvě jubilea. Jiří Polanský obdržel památeční dres s číslem 900, který mu bude připomínat přesně tolik odehraných zápasů za Třinec, což je samo o sobě neuvěřitelné číslo.

Jeho kolega z útoku Martin Adamský si připsal zase 900. start v extralize celkově (v kariéře hrál i dlouho za Plzeň).

Oceláři Třinec – Kometa Brno 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. O. Kovařčík (Hrehorčák, Zahradníček), 7. M. Stránský (Kundrátek, Gernát), 14. Chmielewski (M. Stránský, Kundrátek), 28. Gernát (O. Kovařčík, Hrehorčák), 36. M. Stránský (P. Vrána, Gernát), 48. M. Kovařčík (P. Vrána, M. Stránský) – 20. Kucsera (Hruška, Plekanec), 34. Zaťovič (O. Němec, P. Holík), 49. Plášek mladší (Štencel). Rozhodčí: Pražák, Obadal – Bryška, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 4 802.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský – Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Kometa Brno: Vejmelka – O. Němec, Baranka, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec – Svačina, P. Holík, Zaťovič – L. Horký, Plekanec, Jenyš – Orsava, Hruška, Plášek ml. – Kucsera, Lev, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.