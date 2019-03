Určí, kdo z dvojice Liberec – Třinec zvítězí v dlouhodobé části soutěže a získá tak Prezidentský pohár, sestaví dvojice pro předkolo play-off, protože Vítkovice s Mladou Boleslaví i Zlín se Spartou si ještě mohou prohodit své pozice (a to je ve hře ještě jedenáctý Litvínov), a definitivně jasno bude tím pádem i o složení poslední čtyřky, která si zahraje o udržení. I když v případě Sparty či Litvínova půjde jen o dohrání sezony, protože mají na poslední dvě místa obrovský a nesmazatelný bodový náskok.

Jak vnímají boj o Prezidentský pohár v Třinci? „Neprožíváme to. Rozhodne poslední kolo. My se soustředíme vždy na nejbližší zápas, teď na Mladou Boleslav a na co to bude stačit, to uvidíme,“ poznamenal asistent trenéra Václava Varadi na třinecké střídačce Marek Zadina.

Podobně mluvili i hráči. „Prezidentský pohár vám soutěž ještě nevyhraje. Je sice fajn ho získat, ale to nejdůležitější se odehraje až v play off,“ poznamenal kapitán Ocelářů Tomáš Marcinko.

A nejlepší střelec týmu Martin Růžička už dříve prohlásil, že Třinci jde o nabrání pohody do vyřazovací části. „Naší snahou je jít do play off z co nejlepší pozice, ale hlavně ve formě. Je potřeba získat sebedůvěru, jistotu na hokejky, což jde s výhrami samozřejmě lépe,“ usmál se třinecký snajpr, který v pátečním utkání bude útočit na jubilejní dvacátou branku v sezoně. Což je po jeho zranění v úvodu sezony obdivuhodné. Růžička je se 44 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem sestavy.

Oceláři mají s Mladou Boleslaví v této sezoně zatím aktivnější bilanci, a sice dvě výhry a jednu prohru, ale už v posledním vzájemném utkání na třineckém ledě naznačili Bruslaři své možnosti.

A co říkají na eventuální zisk Prezidentského poháru třinečtí konkurenti v libereckém táboře? Evidentně si věří. „My chceme vyhrát vše,“ ujistil liberecký kouč Filip Pešán. Jeho svěřenci hrají na Spartě. „Tam to bude těžké, ale věříme si. Když budeme hrát stejně jako proti Vítkovicím, tak uspějeme,“ poznamenal brankář Liberce Roman Will.